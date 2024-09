La Scam dévoile la sélection 2024 du Prix du Récit dessiné

La Scam décerne chaque année quatre prix littéraires : le Prix Joseph Kessel, le Prix Marguerite Yourcenar, le Prix François Billetdoux et le Prix du Récit dessiné. Les jurés de ce dernier se sont réunis pour désigner 6 romans potentiellement lauréats du Prix du Récit dessiné 2024.

Pour cette huitième édition, le jury était composé de Coco (autrice BD et dessinatrice presse chez Charlie et Libération), Blutch (lauréat 2023 ), Steren (dessinatrice BD et membre de la commission images fixes de la Scam), Ivan Jablonka (historien, écrivain et membre de la commission de l’écrit de la Scam) et Hubert Prolongeau (journaliste, écrivain, et membre de la commission de l’écrit de la Scam).

L’artiste vainqueur succèdera à Blutch pour son travail La Mer à boire publié par les Éditions 2024.

Voici la sélection 2024 :

Édith Chambon, Ma famille imaginaire (L'Agrume, 2023)

Philippe Dupuy, J'aurais voulu voir Godard (Futuropolis, 2023)

Edith, Moi, Edin Björnsson, pêcheur suédois au XVIIIe siècle, coureur de jupons et assassiné par un mari jaloux (Éditions Oxymore, 2023)

Simon Lamouret, L'homme miroir (Sarbacane, 2024)

Aurélien Maury, Oh, Lenny (Tanibis, 2024)

Fabrice Neaud, Le Dernier sergent (Delcourt, 2023)

