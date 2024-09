Le romancier Julien Sandrel passe de Calmann-Lévy à HarperCollins

L'écrivain, déjà reconnu pour sept ouvrages publiés avec Calmann–Lévy, continuera donc son parcours littéraire chez HarperCollins France, avec un nouveau titre prévu pour octobre 2025. La promotion de cet ouvrage sera orchestrée par Mathieu Johann, conseiller éditorial pour HarperCollins.

Son premier roman, La Chambre des merveilles, sorti en 2018, a été salué par plusieurs prix littéraires, et a connu un grand succès commercial : traduit dans 27 pays et vendu à plus de 400,000 exemplaires, il a été adapté au théâtre, au cinéma, et en bande-dessinée.

Ses oeuvres sont plus généralement appréciées pour son style d'écriture, qui entend allier sensibilité, humour et sérieux.

Auparavant engagé dans le secteur scientifique, Julien Sandrel a fait le choix de quitter une carrière de 15 ans en entreprise pour se dédier pleinement à l’écriture. Il exerce également comme scénariste, s’impliquant dans l’adaptation de ses propres œuvres ainsi que dans des projets originaux.

« C’est une grande joie d’accueillir Julien Sandrel, romancier talentueux, au sein de notre catalogue. Nous sommes très honorés que Julien rejoigne notre maison d’édition internationale », souligne Emmanuelle Bucco-Cancès, directrice générale d’HarperCollins.

Julien Sandrel a déclaré pour sa part : « Rejoindre HarperCollins est un choix de cœur et d’avenir. J’aborde ce nouveau chapitre avec joie et sérénité, et je remercie chaleureusement Emmanuelle Bucco-Cancès et Mathieu Johann de me donner cette occasion de grandir avec eux. Je tiens par ailleurs à exprimer ma reconnaissance aux équipes de Calmann-Lévy, qui ont effectué un travail remarquable sur mes sept premiers romans. »

