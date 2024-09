Cyprienne Kemp : “Obriart signifie s’ouvrir à l’art

« Ce projet est né du livre d’artiste. J’ai fait des études artistiques et je pratique le livre d’artiste. Je suis artiste du livre. J’allais sur les salons spécialisés et j’ai voulu que le grand public puisse découvrir ces livres. Monter une maison d’édition revient moins cher pour diffuser le livre d’artiste que d’être sur un modèle de livre unique », nous indique Cyprienne Kemp, fondatrice de Obriart Éditions.

« Par le livre jeunesse ou de la BD expérimentale, on peut s’amuser avec le format », assure-t-elle, car le livre n’est pas qu’un support mais il concourt à l’histoire. « Le choix du papier est très important par exemple. »

« J’ai une collection, la collection Mythologie, où l’on peut découper dedans, enlever la couverture, tout se démantibule, mais c’est fait exprès dans l’idée de dire à l’enfant : “Vas-y, fais-le” car cela fait partie du projet : jouer pendant la lecture. Et du côté des adultes, nous avons eu trop d’interdits, c’est l’occasion de revenir à nos premières amours et de partager cet enthousiasme avec les enfants. »

Obriart Editions puise d'ailleurs bien au-delà des frontières pour découvrir des artistes : « Avec internet, plus de limite : on travaille avec des gens qui viennent d’Amérique du Sud, d’Angleterre, de partout ! Je dis d’ailleurs artiste plutôt qu’illustrateur, c’est une personnalité. Je fonctionne beaucoup avec l’achat de droits. »

Mais pour l'éditrice, les valeurs autant que le message véhiculé importent. « Autant que l’illustration. Lorsqu’il y a plusieurs niveaux de lecture c’est important pour moi. Les enfants sont très intelligents, si on leur laisse le temps : la réflexion se poursuit après la lecture. La lecture plante des graines, il faut laisser faire le temps. »

À LIRE - Dans cette maison, le livre d'artiste trouve une seconde jeunesse

Car même un livre silencieux, sans texte, propose une histoire. « On peut tourner les pages et partager le moment, on s’éloigne de la productivité de lecture, on rentre dans l’histoire à son rythme. L’enfant qui ne sait pas lire est toujours tributaire d’un lecteur et reste en attente, alors que dans un livre silencieux il n’y a pas d’attente de la part de l’enfant. Il peut être autonome. Aussi, lorsqu’un parent ne parle pas encore bien français, cela permet de partager tout de même un moment de partage et de lecture avec l’enfant, en inventant une histoire à raconter à voix haute ou juste en suivant les images. »

La suite de l'entretien est à découvrir dans notre podcast.

Crédits photo : Cyprienne Kemp - ActuaLitté, CC BY SA 2.0