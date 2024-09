James Cameron adaptera le livre Le dernier train d'Hiroshima

Oppenheimer, succès de Christopher Nolan consacré à Robert Oppenheimer, aura-t-il des retombées ? James Cameron envisage en tout cas de mettre en scène, lui aussi, la puissance dévastatrice de la bombe atomique. Le réalisateur américain a été durablement marqué par la crise des missiles de Cuba, en 1962, alors qu'il était âgé de 8 ans.

Mais Cameron remontera un peu plus loin, avant sa naissance, en filmant des faits réels et un épisode historique : les attaques américaines atomiques de Hiroshima et Nagasaki, au Japon, les 6 et 9 août 1945. Les deux explosions, gigantesques, ont causé entre 100.000 et 200.000 morts, sans compter les blessés et les problèmes de santé ultérieurs, liés aux radiations et à la pollution atomiques.

Les États-Unis utilisèrent comme prétexte le refus des conditions de reddition du Japon pour justifier ces attaques, qui participèrent finalement à la capitulation de l'Empire nippon, effective le 2 septembre 1945.

Deux livres, un film

James Cameron entend adapter deux livres de l'écrivain américain Charles Pellegrino, entièrement consacrés aux attaques américaines sur les deux villes japonaises. Le premier, Le dernier train d'Hiroshima, a été publié en France par les éditions Florent Massot en 2011, dans une traduction de Laure Motet.

En s'appuyant sur les témoignages de survivants de l'attaque de Hiroshima, Pellegrino retraçait dans son livre les événements de ces journées tragiques.

Cameron s'intéressera plus particulièrement, dans son film, à la trajectoire de Tsutomu Yamaguchi, survivant de la bombe de Hiroshima. Après avoir pris le train pour fuir la désolation laissée par l'attaque, il descend à Nagasaki, pour assister, à nouveau, à l'apocalypse thermonucléaire...

Décédé en 2010, Tsutomu Yamaguchi avait pu partager quelques-uns de ses souvenirs avec Charles Pellegrino et James Cameron, lui-même, depuis son lit d'hôpital. « C'est un sujet que j'ai toujours voulu aborder à l'écran, avec lequel je me débats depuis des années », a expliqué Cameron à Deadline. « J'ai rencontré Tsutomu Yamaguchi, survivant de Hiroshima et Nagasaki, quelques jours avant sa mort. Il était à l'hôpital. Il nous a confié son histoire personnelle, alors je dois faire ce film. Je ne peux pas y échapper. »

Charles Pellegrino prépare un second livre sur le sujet, intitulé Ghosts of Hiroshima, dont la parution est prévue en août 2025 par Blackstone Publishing. L'auteur américain a déjà travaillé aux côtés du réalisateur pour Titanic et Avatar, en tant que conseiller scientifique.

Le film de Cameron, le premier hors de la saga Avatar depuis Titanic (1997), n'a pas encore de date de sortie. Deux films doivent succéder à Avatar 3, mais il devrait, à cette occasion, passer à la main à un autre réalisateur.

Photographie : James Cameron et Sigourney Weaver à une présentation d'Avatar : La Voie de l'Eau, à Tokyo, en décembre 2022 (Dick Thomas Johnson, CC BY 2.0)