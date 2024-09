Les jardins, de l'Antiquité à nos jours, avec la BnF 

Les lecteurs d’Inventer le jardin de l’Antiquité à nos jours seront guidés par Monique Mosser, historienne de l’art, et Gilles Clément, le jardinier « planétaire » et créateur du « jardin en mouvement ». Ce dernier, accompagné de Mirabelle Croizier, architecte du patrimoine, et Antoine Quenardel, paysagiste-concepteur, a également signé la conception du jardin Vivienne, inauguré en 2022 sur le site Richelieu.

Ce livre se déploie en quatre grands chapitres, chacun dédié à un aspect essentiel du jardin : « Le jardin, lieu de création », retrace l’histoire des formes et des styles au fil des époques. « Le jardin, sous l’œil du jardinier », s’intéresse aux gestes, outils et savoir-faire des jardiniers. « Le jardin, terre d’expériences », explore la diversité des plantes, leurs cultures et les découvertes qu’elles suscitent.

Le dernier aspect, « Le jardin, en allées et venues », aborde quant à lui les différents usages et usagers des jardins à travers les siècles.

Un chapitre final vient clore cet ensemble : Hortus papyrifer, qui développe la création de ce jardin du même nom, conçu par Mirabelle Croizier et Antoine Quenardel, en collaboration avec Gilles Clément, pour le site Richelieu de la BnF. Ce jardin-œuvre d’art, composé de plantes utilisées pour créer des supports d’écriture, symbolise le lien profond entre la Bibliothèque nationale et ses précieuses collections sur papier.

