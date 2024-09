Le Kraken : un œil énorme et un mystère sans fin

Là, le capitaine Bouyer n’en croit pas ses yeux, et tout son équipage avec lui ! L’œil rivé à sa longue-vue, il fixe « la Chose » qui « disparaît puis ressurgit jusqu’à remplir le regard [...], s’évanouit un instant et revient un peu plus loin, d’un côté de l’autre. Mais toujours plus près. »

Les coups de canon n’ont rien changé à l’affaire : « la Chose » a continué à s’approcher. Le capitaine Bouyer a ordonné de tirer au fusil, même si ceux-ci avaient peu de chance d’être plus efficaces que le canon ne l’avait été ! Jusqu’à ce que « la Chose » soit tellement proche du navire qu’elle le touche semant la pagaille parmi les hommes qui braillent, qui courent, qui tirent, qui espèrent qu’elle ne va pas les entraîner par le fond.

Le plus jeune des matelots (ce sont toujours les plus jeunes qui font ce genre de geste ; peut-être parce qu’ils n’ont pas encore été happés, marqués par les terreurs ancestrales qui remplissent les cales des navires !...) « a réussi à descendre une corde » et à passer un nœud coulant autour du mystère. Et à tirer !

Mais seul, impossible de faire bouger quoi que ce soit : « même en s’y mettant à deux, même avec l’aide de tout l’équipage », rien n’y fait ! Pas plus que les encouragements du capitaine.

Pourtant quelque chose finit par sortir de l’eau : un œil ! « Un œil énorme et étincelant qui les fixe ». Juste avant que « la Chose retombe lentement dans l’eau » les laissant tous béats, stupéfaits, tremblants devant cet œil qui s’est imprégné dans leur rétine et les suivra sans fin.

Mais personne ne les croira ! Personne n’acceptera leurs explications pour la disparition en mer de tous ces boulets de canon et de toutes ces cartouches ! Même s’ils rapporteront au Consul de Tenerife ce « morceau de cette énorme chose [...] quatorze kilos d’une substance blanche et molle avec une odeur de musc ».

Mais eux, c’est sûr, ils n’oublieront pas.

Malgré les témoignages cohérents et concordants du capitaine et de tout son équipage, les croire est une chose impossible : « C’était impossible, mais [pourtant] ça leur est arrivé ».

Ce serait le plus ancien témoignage recensé de l’existence du Kraken, du Calamar Géant, qui sera d’ailleurs contesté par l’Académie. Le plus ancien, mais pas le seul ! Dès la première page de ce livre, vous serez embarqués dans une folle aventure où la réalité dépasse la fiction, mais se heurte à l’incrédulité et à la réputation (pas totalement imméritée) des marins dont tous les récits ne sont pas parole d’Évangile.

Curieusement, certains de ceux qui, d’ailleurs, y ont ajouté foi, sont des hommes d’Église comme Don Francesco Negri, un prêtre de Ravenne, qui, au XVIIe siècle, émerge de la lecture d’un « livre fabuleux plein de cartes et de descriptions » qui a réussi à le convaincre que Dieu, le 7e jour de la Création, ne s’est pas vraiment reposé et plutôt, laissant libre cours à son imagination, a créé des « êtres absurdes » qu’il a cachés dans le coin le plus reculé du monde « en pensant à la tête que ferait le premier » qui les trouverait là !...

« Entre réalité et légende » (comme l’exprime, avec beaucoup de propos, la quatrième de couverture), Fabio Genovesi nous entortille dans les tentacules gluants et pleins de ventouses de cet animal bien réel et pourtant empli d’une aura que Jules Verne n’a pas manqué de conforter en ajoutant encore des mètres de taille, aux mètres de taille qui sortaient de la gouaille des marins.

Et il fait cela avec un humour magnifique, plein de dérision, mais aussi plein d’admiration pour ces hommes qui jouaient leur vie chaque fois que le bateau sur lequel ils avaient mis les pieds quittait un port d’attache.

Du balayeur à l’évêque en passant par une paléontologue autodidacte, et tant d’autres, l’auteur promène sa plume du fin fond de ses rêveries d’enfants aux histoires de tous ces découvreurs infatigables et jusqu’au réalisme le plus profond qui lui permet de critiquer tous les comportements délétères de ses semblables d’aujourd’hui qui détruisent avec une minutie et une obstination remarquables tout ce qui vit autour d’eux (et en particulier, tous ces habitants des mers et des océans) en jetant, à tout va, des déchets qui finissent par former ce qu’il est maintenant convenu de nommer (quelle dérision ! Quel succès de l’anthropocène !) le 6e continent et qui est devenu à la fois un piège et un poison mortel !

Fabio Genovesi est un fabuleux conteur (magnifiquement traduit par Mathilde Aronnax) dont la verve enchanteresse mêle avec brio les mythes fabuleux et la réalité qui ne l’est pas moins tant la nature a su créer de diversité, d’ingéniosité, d’adaptations au point de voir le rêve tout juste à la hauteur de ses créations.

Sa Danse avec les Krakens, chapitre qui clôt ce livre, est un véritable plaidoyer pour une volte-face comportementale indispensable pour mettre fin à une gabegie mortelle pour nos cousins non humains et, au bout du compte, pour nous-mêmes.