Le livre et la culture en détention, une rencontre

Dans le cadre de sa mission régionale Culture-Lecture-Justice, en partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles (ministère de la Culture), la Direction interrégionale des services pénitentiaires (ministère de la Justice), le Théâtre de Lorient, la Ligue de l’enseignement du Morbihan, Livre et lecture en Bretagne organise une journée professionnelle à destination des acteurs et actrices des mondes culturel et pénitentiaire.

Programme

9h

Accueil des participants et participantes - Bingo des situations

9h30 - 10h

Introduction

10h - 10h15

Diffusion d'oeuvres réalisées en détention

10h15 - 10h30

Pause

10h30 - 12h30

Table-ronde - La place de la culture dans le milieu carcéral

Animée par Mathieu Masson, médiateur du livre

La culture permet aux personnes placées sous main de justice et à l’administration pénitentiaire d’entretenir un lien indispensable avec l’extérieur. Utilisée comme outil d’insertion et de réinsertion dans la société, la culture est dès lors un maillon primordial dans le parcours carcéral.

Avec les interventions de Jean-Pierre Chrétien-Goni, théoricien et intervenant en détention au quartier de radicalisation à la prison de Villepinte ; Anne-Claire Dubois, directrice Pénitentiaire d’Insertion et de Probation pour le SPIP du Morbihan – ALIP Lorient / Centre Pénitentiaire de Lorient-Ploemeur ; Alexandra Olivier, secrétaire générale du Théâtre de Lorient ; Xavier Rideau, directeur de la Maison d’arrêt de Vannes ; Alexia Stathopoulos, docteure en sociologie des prisons et en arts, autrice de l’ouvrage Le théâtre carcéral

12h30 - 14h

Déjeuner libre

À partir de 13h45

Vente d'ouvrages par la librairie À la ligne de Lorient

14h - 14h30

Échanges autour d'un café et exposition d'œuvres carcérales

14h - 14h30

Speed-meetings sur inscription au préalable

3 rendez-vous avec les coordinatrices culturelles pour un échange autour de propositions culturelles

3 rendez-vous avec la DRAC pour une information sur les dispositifs Culture-Justice

14h30 – 16h

Table-ronde - Regards artistiques croisés derrière les barreaux

Animée par Mathieu Masson, médiateur du livre

Quelles sont les motivations pour intervenir auprès de personnes placées sous main de justice lorsqu’on est artiste ? Et quelles répercutions sur leurs pratiques artistiques cela a-t-il engendrés ? Lors de cette rencontre, les acteurs culturels présents partageront leurs témoignages. Avec les interventions de Margaux Germain, artiste plasticienne et vidéaste ; Emmanuelle Le Ménach, coordinatrice culturelle à la Ligue de l’enseignement du Morbihan ; Vincent Malassis et Sara Petit, membres du groupe Tempêtes, duo de musique pop et électronique ; Maële Vincensini, autrice

16h

Conclusion et perspectives

16h30

Visite du Théâtre de Lorient

La journée se déroulera le jeudi 26 septembre, de 9h30 à 16h30, au Théâtre de Lorient, dans la salle Marguerite Duras, au 11, rue Claire Droneau, à Lorient.

Plus d'informations et inscription à cette adresse.

Photographie : Centre pénitentiaire de Baie-Mahault, en Guadeloupe, en 2020 (illustration, Bénédicte Jourdier, CC BY 2.0)