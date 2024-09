Dans les brumes de Capelans d'Olivier Norek adapté en série

On ne sait pas quand, en revanche, « car le temps d'écriture est assez long qui peut durer entre 6 mois et 1 an », a partagé celui qui est aussi scénariste. Son ambition : tourner sur l'archipel français au grand froid canadien, décor du roman policier publié en 2022 chez Michel Lafon. On ne sait en revanche pas qui produira cette série, pour quel canal.

Sur cette terre de l'Atlantique, où les vents violents, le brouillard dense et la neige enveloppent le paysage, le capitaine Coste, disparu depuis six ans et dont les activités récentes sont couvertes par le secret défense, vit reclus dans une demeure transformée en forteresse, avec des vitres pare-balles pour seule fenêtre sur le monde.

À l'intérieur, il retient une jeune femme, captive de circonstances obscures. Tous deux sont la cible d'une créature implacable qui les poursuit sans relâche...

Dans son dernier roman, Les guerriers de l'hiver, Olivier Norek s'est immergé durant trois mois en Finlande, vivant dans des conditions extrêmes pour mieux saisir l'essence de son sujet, le sniper de la Seconde Guerre mondiale. Pour son dernier texte, l'ancien capitaine de police en Seine-Saint-Denis est en lice pour quatre prix littéraires majeurs de cette rentrée 2024, dont le Goncourt et le Renaudot...

Olivier Norek a collaboré à diverses productions, notamment pour France Télévision, y compris Tout le monde ment, et plus récemment Surface, mini-série adaptée de son roman homonyme.

Crédits photo : Olivier Norek - © Pauline Darley / Michel Lafon