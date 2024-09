Jean-Guy Boin, “le plus grand connaisseur du monde du livre

Jean-Guy Boin, directeur général du Bureau international de l'édition française (BIEF) durant 17 ans, a joué un rôle clé dans la promotion de l’édition française à l'international. Précédemment, il a été directeur financier chez La Découverte et a dirigé le département Économie du livre au ministère de la Culture.

Co-fondateur avec notamment Henri Causse et Jérôme Lindon de l'ADELC, dont il fut le vice-président, il s'est également engagé pour la survie des librairies, et la pluralité de son offre.

À la tête du BIEF

Liana Levi connaît Jean-Guy Boin depuis longtemps, et y a vu avant tout une figure autant impressionnante que complexe. C'est elle qui lui a proposé de prendre la tête du BIEF, à sa suite : « Il possédait une connaissance exceptionnelle des mécanismes de l'édition... avec une rigueur remarquable », se souvient-elle auprès d'ActuaLitté.

Sous sa direction, le BIEF, qui n'était pas sans rencontrer de difficultés, se souvient l'éditrice, a vu une « véritable évolution », grâce à son expertise rare : « Très peu de gens connaissent aussi bien les rouages de ce système, et je l'estimais énormément pour cela. J'aimais travailler avec lui, et son absence laisse un vide incommensurable. »

Malgré ses problèmes de santé, Jean-Guy Boin est resté engagé dans le monde du livre jusqu'au bout, notamment du côté du SNE et son projet Philéas (Fils d’informations libraires, éditeurs, auteurs), un portail qui facilitera l'échange d'informations entre libraires, éditeurs et auteurs, dont l'ouverture est prévue pour 2025.

Un « pilier »

Renaud Lefevre, directeur général du syndicat des éditeurs, partage : « Il était un pilier au SNE, où il contribuait à diverses commissions, toujours prêt à débattre des enjeux du secteur. Il avait une maîtrise exceptionnelle de l'économie de l'édition en France, comprenant toute la chaîne, depuis la production jusqu'à la diffusion. »

Vincent Montagne, président du SNE et du groupe Média Participations, complète : « Jean-Guy était également un homme engagé. Il était la définition même de la solidarité dans la chaîne du livre, ne laissant jamais un maillon oublié. À la dernière assemblée générale du syndicat, il parlait de nos futurs projets, toujours guidés par la recherche de l’intérêt général. Il va nous manquer, même s'il a veillé à ne pas créer un vide, caractéristique de sa personnalité. »

Parmi toutes les figures du monde du livre qu'il a formés, deux l'ont côtoyé à la direction du département de l'économie du livre à la Direction du Livre et de la Lecture du Ministère de la Culture : Guillaume Husson, actuel délégué général du Syndicat de la librairie française (SLF), et Geoffroy Pelletier, actuel directeur général de la SGDL. Deux acteurs principaux du secteur du livre, qui se considèrent comme les élèves de Jean-Guy Boin.

Avec une grande émotion, Geoffroy Pelletier décrit : « C'est la personne à qui je dois le plus, tant sur le plan professionnel qu'amical. Il a été une figure incontournable dans le monde du livre, croisant le chemin de tous, de l'éditeur au libraire. Son humour et son humilité étaient remarquables. Il était mon professeur à l'École supérieure de commerce de Paris, mon patron au ministère de la Culture, et un conseiller clé sur tous les projets. Ses estimations étaient toujours précises à l'euro près. »

Et de conclure : « Jean-Guy était un ami fidèle et un pilier pour l'équilibre du secteur, toujours motivé par le bien collectif, malgré de graves problèmes de santé. Sa disparition crée un vide immense. »

Connaissances et intelligence

Guillaume Husson est de son côté formel : « C'est lui qui m'a formé sur les multiples facettes du monde du livre, de l'édition à la librairie, notamment sur les aspects juridiques comme aux intrications de l'économie du livre et à la jurisprudence éditoriale. Sa connaissance encyclopédique de l'histoire des maisons d'édition était impressionnante ». Humainement, « Jean-Guy était d'une sensibilité et d'une intégrité rares, toujours prêt à défendre les valeurs de l'interprofession pour le meilleur du monde du livre », complète-t-il.

Vincent Monadé, ancien président du Centre national du livre, nous dit : « Je lui dois énormément et depuis bien avant le CNL. Il avait pris beaucoup de son temps pour m’expliquer l’économie complexe du secteur dès 2004 lorsque je dirigeais un Centre régional du livre. Il m’a beaucoup aidé pendant la période du Covid à proposer un plan de sauvegarde et de relance de la librairie à Rima Abdul-Malak, alors conseillère du Président. Et ces calculs précis se sont avérés, comme toujours, justes. »

Il ajoute : « C’était un ami attentif, pudique, gentil. D’une intelligence remarquable. Et drôle aussi, très, avec un sourire en coin, un air de s’excuser. Un homme avec lequel on pouvait aussi parler des Maos et de Pierre Overney, de Benny Lévy, et de Maspéro. Un mensch. »

Antoine Gallimard, actuel président du BIEF, avait lui-même déclaré : « Jean-Guy Boin avaient des qualités professionnelles reconnues par toutes et tous et une véritable profession de foi qui était la réussite de l’interprofession. Sa connaissance irremplaçable des marchés mondiaux du livre lui avait permis de tisser des liens étroits avec des centaines d’acteurs en France et à l’étranger. Son écoute, son attention le rendaient profondément attachant. »

Crédits photo : Université du Luxembourg