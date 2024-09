Des livres pour les enfants : des centaines de libraires s'engagent

« Nous entendons régulièrement dire que les jeunes ne lisent pas ou plus. Mais avant de déplorer quoi que ce soit, ne serait-il pas plus juste de s'inquiéter du fait que trop d'enfants et d'adolescents aient un accès limité aux livres et n'en possèdent pas eux-mêmes ? », interroge Maya Flandin, fondatrice de Donnez à lire et directrice de la librairie Vivement Dimanche à Lyon.

En 2023, quelque 22.000 livres ont été récoltés et offerts à des enfants, dans le cadre de cette opération : en 2016, quand elle débuta, c’était 11 fois moins. Preuve terrible de la nécessité de telles actions solidaires autant que de la générosité à l’oeuvre, quand elle est bien organisée.

Le concept ne varie plus : durant un mois, les clients sont invités à ajouter un livre jeunesse à leurs achats habituels. Ce dernier, remis à la librairie, sera ensuite offert à un enfant ou un adolescent qui n'a pas ou peu accès à la lecture. Le Secours populaire, en lien avec les librairies, assure la distribution des ouvrages collectés.

Et pour la 5e édition, un parrain bien connu des parents apportait son plein soutien à l'opération : François Busnel.

Après l'opération, chaque fédération départementale du Secours populaire entre en contact avec les librairies locales pour organiser la récupération des ouvrages. Un rendez-vous est fixé, et les bénévoles de l'association viennent chercher les livres pour les redistribuer aux enfants.

Si vous êtes libraire et que vous ne recevez pas de nouvelles de la fédération départementale du Secours populaire, voici les étapes à suivre :

• Prenez l'initiative de contacter la fédération départementale pour organiser la collecte des ouvrages.

• Si celle-ci n'est pas disponible, le SLF peut vous mettre en relation avec le siège national du Secours populaire. Celui-ci prendra contact directement avec la fédération locale pour organiser le retrait des livres.

• En dernier recours, si aucune solution n'est trouvée, vous pouvez envoyer la collecte directement au siège national du Secours populaire à Paris, via votre transporteur habituel. Le Secours populaire se chargera ensuite de redistribuer les livres collectés.

L'opération "Donnez à lire" s’inscrit dans une dynamique essentielle de promotion de la lecture et de solidarité. En offrant un livre, on permet à un enfant de découvrir le plaisir de lire, un geste qui a un impact profond sur son développement personnel et son accès à la culture.

Le Syndicat fournit également des éléments de communication – affiches 40x60 envoyées par voie postale, flyer, visuels et autres solutions pour internet. Pour inscrire sa librairie, on passera par cette adresse.

Crédits photo © SPF/JM Rayapen