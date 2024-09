En Normandie, une librairie manga-café voit le jour

« À Val-de-Reuil, nous avions « Solveig », librairie-papeterie installée pendant 23 ans. Depuis sa fermeture il y a 16 ans, nous n’avions plus de librairies spécialisées sur le territoire », constate tristement David Barthan, créateur du concept-store manga-café.

C’est de cette observation qu’est née l’idée d’un tiers-lieu dédié à l’univers littéraire et culinaire du Japon. Pour ce passionné de culture nippone, c’est l’occasion rêvée de donner à vie à son projet, mais également d’offrir « un espace de vie inédit sur le territoire Normand », inspiré des concepts Kissaten (manga-café japonais), où l’on peut consommer à la fois boisson et confiseries atypiques.

Une première en Normandie

Deux espaces seront ainsi aménagés pour accueillir les quelque 12.000 habitants du Val-de-Reuil recensés en 2021 par l’Insee. Otaku-Tengoku (comprenez : « Le paradis des geeks ») offrira 70m2 de fauteuils et canapés bordés de plus de 4000 mangas en libre-service. Moyennant un forfait, « l’espace de vie Kissaten » fournira une connexion wifi, un espace gaming, des bornes musicales et des sites de streaming sur ordinateurs.

Le concept-store, quant à lui, sera étalé sur 70m2. Une librairie avec mangas, comics, et BD attendront les lecteurs, qui pourront également décorer leurs bibliothèques avec une gamme de produits dérivés, tels que des figurines, des statues en résine, des vêtements et accessoires, etc.

Une épicerie permettra aux passionnés de poursuivre leur voyage littéraire jusque dans la cuisine, accompagné d’un espace dépôts-ventes d’occasion.

Autre fait atypique, David Barthan a annoncé vouloir investir dans un purikura, des cabines photo très populaires au Japon et à Taïwan, plus spacieuses que les photomatons traditionnels et dotées de nombreuses options de retouche. L’installation d’un tel objet serait une première en Normandie.

Ouverture début octobre

« Le projet est suivi de près par la commune de Val-de-Reuil qui m’octroie une option sur le fond de revitalisation des commerces du territoire », confie l’entrepreneur, avant de préciser que l’association Initiative-Eure l’avait également accompagné par l’obtention d’un prêt d’honneur à taux zéro.

Couplé à une cagnotte atteinte à 109 %, soit 8757 € sur un objectif de 8000 €, David Barthan a pu poser ses valises au 1 avenue des falaises, à Val-de-Reuil. L’ouverture d’Otaku-Tengoku est prévue pour début octobre, à condition que tout le mobilier ait été réceptionné.

