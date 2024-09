Projet 2025 : les conservateurs américains visent les livres et bibliothèques

Fondée en 1973, la Heritage Foundation a déjà exercé son influence sur la politique américaine : le programme économique de Ronald Reagan, président de 1981 à 1989, s'est largement inspiré des propositions du laboratoire d'idées. Certaines d'entre elles portent même sur l'organisation politique du pays, et préconisent généralement moins d'ingérence de l'État fédéral, prônant un libéralisme extrême.

Chaque année, l'organisation récidive et publie son Mandate for Leadership, recueil de suggestions et mesures, en mettant évidemment l'accent sur les échéances électorales. L'édition 2025, sous-titrée « The Conservative Promise » (« La promesse conservatrice »), se déroule sur plus de 900 pages et balaie de nombreux aspects de la politique américaine.

Démanteler l'État

Sans surprise, ce nouvel opus de la Heritage Foundation propose avant tout de renforcer le pouvoir du président, en restaurant un « pouvoir exécutif » considéré comme affaibli par de nombreuses agences gouvernementales et autres organes consultatifs ou réglementaires.

« Le président doit définir et mettre en œuvre un plan pour le pouvoir exécutif. Malheureusement, de nos jours, un président entre en fonction pour trouver une bureaucratie fédérale tentaculaire qui, trop souvent, mène ses propres politiques et décisions voire, dans le pire des cas, celles d'une faction radicalisée et “woke” au sein de la population », affirme le rapport de l'organisation.

La Heritage Foundation appelle donc à un certain nombre de réformes des agences indépendantes et même de certains ministères. Le document annonce d'emblée la couleur, en affirmant ainsi que « le ministère fédéral de l'Éducation doit être supprimé ». Une libéralisation de l'éducation qui ouvrirait de fait la voie à des programmes et des enseignements propres à chaque État.

Par exemple, la structure fait pression depuis plusieurs années pour la censure de la théorie critique de la race, qui analyse l'organisation des sociétés à la lumière du racisme, recevant un écho de la part de plusieurs États républicains.

D'autres ont adopté des lois permettant d'écarter certains contenus pédagogiques des programmes, voire de sanctionner les établissements qui abordent des sujets jugés problématiques par le législateur. En Floride, l'évocation de l'Holocauste, du mouvement Black Lives Matter ou encore des cours sur l'« apprentissage socioémotionnel » des élèves avaient ainsi motivé le refus de certains manuels scolaires, en 2023.

Mener la guerre culturelle

L'accent mis par la Heritage Foundation sur l'éducation se double d'une adresse aux bibliothèques, que Kevin D. Roberts, son président, présente comme étant « envahies par la pornographie ». Un argument récurrent dans le discours de plusieurs gouverneurs républicains, qui l'utilisent pour justifier des lois liberticides et remettre en cause le professionnalisme des bibliothécaires.

Concrètement, cette lutte contre la « pornographie » permet surtout de contrôler ce que les jeunes peuvent lire, même lorsque les textes correspondent à leur âge. Ainsi, des États comme la Floride, l'Utah, l'Iowa ou l'Idaho, tous contrôlés par les républicains, ont pu écarter des bibliothèques publiques ou scolaires des livres de Margaret Atwood, Rupi Kaur, Sarah J. Maas, Alice Walker ou Toni Morrison.

En effet, une simple évocation de la sexualité peut désormais suffire à qualifier un livre de « pornographique » : les bibliothécaires, craignant des réductions de budget ou des sanctions pénales, se résolvent parfois à la censure, voire à l'autocensure, de manière préventive...

Difficile de ne voir qu'un hasard dans la proximité entretenue par la Heritage Foundation avec Moms for Liberty, un groupe de pression conservateur qui réunit des mères en colère, particulièrement remontées contre les bibliothèques, opposées à l'avortement et favorables à des politiques homophobes.

Propositions radicales

Le dernier Mandate for Leadership en date a été analysé par l'organisation non gouvernementale PEN America, qui lutte contre la censure dans le monde entier, mais plus particulièrement aux États-Unis. Elle relève, parmi les mesures les plus radicales, la volonté de qualifier les bibliothécaires de « délinquants sexuels » et de les ficher comme tels, dès lors qu'ils mettent à disposition de jeunes usagers des livres considérés comme « pornographiques » — selon les critères présentés plus haut.

Dans le même ordre d'idées, le pouvoir des parents d'élèves sur les programmes serait renforcé, avec des possibilités accrues d'actions en justice contre les établissements. Les évocations de l'homosexualité, et plus généralement des droits ou des modes de vie LGBTQIA+, seraient considérées comme « pornographiques », ouvrant la voie à une censure encore plus large.

Plus largement, les ouvrages et enseignements autour du genre et du racisme seraient bien plus exposés qu'auparavant à la censure, dénonce PEN America. « Les architectes du Projet 2025 mènent une croisade pour la prise de contrôle idéologique de notre système éducatif, au détriment des libertés intellectuelle et académique », pointe James Tager, chercheur pour PEN America et à l'origine de l'analyse du Projet 2025.

« Ce programme viendrait servir ceux qui promeuvent les interdictions de livres, qui ciblent et harcèlent les bibliothécaires, et aux législateurs qui ont décrété que certains récits et idées étaient à bannir des écoles. Il s'agit d'un projet visant à légitimer la censure et les menaces envers les libertés de lire, d'apprendre, d'enseigner et de penser. »

Comme pour donner un écho aux craintes vis-à-vis de ce Projet 2025, Donald Trump lui-même a pris ses distances avec le document. Début juillet, il indiquait sur son réseau Truth Social qu'il n'avait « aucune idée de qui était derrière [ce document] ». « Je ne suis pas d'accord avec plusieurs éléments qu'ils avancent et certains d'entre eux sont ridicules et épouvantables », avait-il assuré.

Comme le rappelle toutefois MSNBC, la pomme ne tombe jamais loin du pommier, et de nombreux contributeurs du Projet 2025 sont des proches de Trump, voire d'anciens membres de son administration. Et le candidat républicain ne s'est pas privé, fin août, d'apparaitre au congrès annuel de Moms for Liberty...

Photographie : Donald Trump, le 28 août 2024 dans l'Arizona (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

