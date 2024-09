FMSH Diffusion-Distribution renforce sa direction : trois nominations  

Le 15 mai 2024, le Conseil de surveillance de la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) a nommé David Rochefort vice-président du directoire, chargé de la stratégie d’édition, de diffusion et de distribution. Cette décision s’inscrit dans une volonté de renforcer la gouvernance de FMSH Diffusion-Distribution, acteur central de la visibilité des productions éditoriales françaises en sciences humaines et sociales.

Un parcours spécialisé dans les sciences humaines et sociales

David Rochefort, également responsable du pôle éditorial de la Maison des sciences de l’Homme Mondes, succède à Anne Simonin. Docteur en sciences de l’information et de la communication, et ingénieur de recherche au CNRS, il dispose de quinze années d’expérience dans le secteur de la diffusion des connaissances en sciences humaines et sociales. Son parcours inclut des responsabilités à l’Institut français des relations internationales, à l’université de Nanterre, ainsi qu’au CNRS et à la MSH Mondes.

Son rôle de vice-président du directoire lui confère la responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie d’édition et de diffusion de la FMSH, avec une attention particulière portée aux enjeux académiques et institutionnels.

Un renforcement de la direction

Pierre Bady rejoint l’équipe en tant que directeur de la diffusion-distribution. Avec plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de l’édition et de la diffusion, notamment chez Belles Lettres Diffusion-Distribution, il a occupé plusieurs postes liés à la gestion administrative, juridique et informatique.

À LIRE – Le groupe Madrigall se lance dans le seul-en-scène

Ses missions passées incluent la refonte des outils informatiques, la gestion des entrepôts, ainsi que la gestion des ventes et des partenariats commerciaux. Il a également siégé au sein de nombreuses instances professionnelles, telles que la Commission de Liaison Interprofessionnelle du Livre (CLIL) et le Syndicat national de l’édition (SNE).

Un poste dédié au numérique

Pour répondre aux évolutions du secteur, FMSH Diffusion-Distribution a créé un nouveau poste de directeur adjoint en charge du numérique, confié à Sébastien Rodelet. Fort d’une double formation MBA en management et administration des entreprises, Rodelet a occupé des fonctions dans le développement numérique pour les Éditions Didier et Hachette Livre, où il a supervisé la distribution numérique de ressources éducatives. Plus récemment, il a contribué à la transformation numérique de l’association Social Builder.

Ce poste répond aux enjeux croissants liés à la transition numérique dans le secteur de l’édition, en particulier pour l’adaptation des chaînes de production et de distribution des contenus numériques.

Un acteur clé de la diffusion en SHS

Créée en 1981 à la demande du ministère de l’Éducation nationale, FMSH Diffusion-Distribution commercialise aujourd’hui un catalogue de plus de 30.000 références en sciences humaines et sociales, provenant d’une soixantaine de presses universitaires et éditeurs institutionnels. Elle assure la promotion annuelle de près de 700 nouveautés, adressées aussi bien aux librairies généralistes qu’aux grandes surfaces culturelles, bibliothèques et plateformes de vente en ligne.

En restructurant sa direction, FMSH Diffusion-Distribution cherche à adapter son modèle aux transformations du marché de l’édition, notamment face à l’essor du numérique et à la complexité croissante des circuits de diffusion et de distribution.

Crédits image : Copyright © 2024 Fondation Maison des Sciences de l'Homme / © F. Mantovani, Gallimard