Věra Kunderová, veuve de Milan Kundera, est morte

Les éditions Gallimard, qui publient en France l'œuvre de Milan Kundera, ont annoncé par un communiqué la disparition de Věra Kunderová. « Formant un couple fusionnel avec son mari, elle a veillé sur lui jusqu'au dernier jour et œuvré admirablement au rayonnement de son œuvre romanesque et critique dans le monde », a pris soin de préciser la maison d'édition.

Ariane Chemin, journaliste au Monde qui a signé une enquête sur l'auteur, À la recherche de Milan Kundera (Éditions du sous-sol, 2021), témoignait alors de leur complicité : « J’ai souvent aperçu la longue silhouette de Milan Kundera accrochée à celle de Věra, sa femme depuis plus de cinquante ans. Deux corps aussi bouleversants que leurs vies de tourments à travers les siècles et les frontières, deux âmes sœurs enroulées l’une à l’autre dans un même destin, comme condamnées à vivre et mourir enchaînées. »

À la vie comme à l'œuvre

Née en 1935, six ans après Milan Kundera, Véra Hrabankova épouse ce dernier le 30 septembre 1967. Actrice de théâtre, présentatrice à la télévision tchèque, elle abandonnera tout pour partir en voiture, en 1975, avec son mari et laisser la Tchécoslovaquie derrière eux. Le régime communiste voit alors d'un mauvais œil les œuvres du romancier, qui tournent en dérision la lourdeur de l'appareil et les restrictions imposées aux artistes.

Véra Hrabankova elle-même avait été inquiétée par le parti communiste après le Printemps de Prague, et licenciée de son poste médiatique. Le couple s'installe en France, et Véra Kunderová accompagne alors son époux en devenant un lien avec les agents et les éditeurs.

« Elle a pris en charge toutes les démarches administratives liées au droit d'auteur. Elle a échangé avec les éditeurs jusqu'à son dernier souffle » a souligné Tomáš Kubíček, directeur de la Bibliothèque morave de Brno, en République tchèque, auprès de CT24.

Véritable gestionnaire de l'œuvre de Milan Kundera, Véra Kunderová a lourdement pesé pour le transfert de la bibliothèque et des archives du couple à ce même établissement, à partir de l'automne 2020. Ce fonds Kundera comprend aussi les éditions internationales des œuvres de Milan Kundera, des articles signés de sa main, mais également des photographies et des dessins.

Des cendres en République tchèque

Dans un message publié ce 14 septembre, Michal Fleischmann, ambassadeur de la République tchèque en France, a salué la mémoire de Véra Kunderová. « La République tchèque perd avec Věra Kunderová une grande personnalité qui a accompagné et inspiré l'œuvre de Milan Kundera par sa connaissance de la littérature mondiale et du monde », a-t-il indiqué.

Durant les dernières années de sa vie, elle a été son soutien indéfectible et son infirmière attentionnée avec amour. Après sa mort, elle a protégé ses volontés avec ferveur. « Son œuvre appartient à la littérature, son corps m'appartient, » disait-elle. Jeudi dernier, elle a invité ses amis français et tchèques les plus proches à une petite réunion. Elle était fatiguée, mais rien ne lui échappait. Nous avons évoqué Milan. Elle a été touchée. – Message de Michal Fleischmann, ambassadeur de la République tchèque en France, le 14 septembre 2024

D'après lui, les cendres du couple seront rapatriées à Brno, en République tchèque. Milan Kundera avait lui-même été incinéré en juillet 2023, quelques jours après sa mort, dans un lieu tenu secret. « La sonatine de Janacek, jouée au piano par Ludvik Kundera, le père de Milan, l’a accompagné durant ce dernier voyage », précisait alors la maison d'édition Gallimard.

Ce retour à Brno, la ville de natale de l'écrivain, vient parachever une forme de « réconciliation » avec la République tchèque, qui avait privé l'auteur et Věra Kunderová de leur nationalité en 1979. En 2019, elles leur avaient été restituées, avec les excuses de la nation, comme le soulignait l'ambassadeur de la République tchèque en France de l'époque, Peter Drulak.

Photographie : Dessin de Milan Kundera (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)