Night Eaters : une maison, des jumeaux, horreur garantie

À New York, les jumeaux Milly et Billy sont deux adultes dont la vie personnelle aussi bien que professionnelle est chaotique — avoir une mère autoritaire n’a rien d’une sinécure. Les deux jumeaux, qui dirigent un restaurant hawaïen, sont particulièrement éloignés de leur mère, dont ils ne comprennent ni la froideur ni le comportement imprévisible.

Mais cette dynamique familiale déjà bien plombée bascule quand Ipo oblige ses enfants à l’aider à nettoyer une maison décrépite, ancien lieu d’un mystérieux meurtre.

En cette demeure abandonnée, des événements surnaturels dévoilent peu à peu les secrets enfouis. À travers cette confrontation avec les ténèbres, le roman graphique met en lumière les attentes familiales, la transmission intergénérationnelle et la difficulté de se réconcilier avec ses origines culturelles.

Écrasant de par sa personnalité impénétrable, le personnage d’Ipo, cascadeuse à Hong Kong dans une autre vie, domine l’intrigue pétrie de mystère. À force d’omniprésence, elle estompe Milly et Billy, comme une distance délibérément instaurée entre eux. Les tensions entre elle et ses enfants alimentent le cœur du récit, qui navigue entre traumatismes et horreurs.

Or nul doute quant à la faculté de Marjorie Liu à plonger le lecteur dans une atmosphère pesante, que renforce le travail visuel de Sana Takeda – le binôme avait déjà collaboré autour de la série Monstress, amplement saluée, et à raison. Des illustrations somptueuses, détaillées et sombres, apportent une texture unique au récit.

L’art de Takeda oscille entre des scènes domestiques rassurantes et des visions cauchemardesques de créatures monstrueuses, contribuant à intensifier l’atmosphère mystérieuse du récit. Avec pour conséquence de ralentir le rythme… aboutissant à un premier tome qui pose plus de questions qu’il n’apporte de réponses.

Mais c’est là toute la puissance de l’œuvre dans cette approche qui fait monter la tension, en approfondissant d’un côté les relations entre les personnages et de l’autre, en ouvrant les vannes à des images terrifiantes. Un choix narratif qui ne conviendra pas à tous les lecteurs, mais pose les bases d’une saga où les non-dits finissent par occuper tout l’espace.

Car, au-delà de l’horreur pure, Night Eaters aborde également la question de l’héritage culturel et de la transmission intergénérationnelle. Les traumatismes et croyances des générations passées influencent profondément les suivantes, comme en témoigne la relation complexe entre Ipo et ses enfants. Ce thème résonne avec force dans un monde moderne où la rupture avec les traditions familiales est une réalité pour beaucoup. Cette exploration subtile des tensions entre tradition et modernité fait de ce premier volume bien plus qu’une simple histoire de monstres.

Et l’on en arrive là : une œuvre captivante, alliant horreur et drame familial, sublimée par des illustrations magistrales. Ce premier tome pose les fondations d’une saga prometteuse, et le duo Liu-Takeda prouve une fois de plus leur talent à manipuler les codes du genre tout en offrant un récit profondément humain.

Ils démontrent une fois de plus, s'il était nécessaire, leur habileté à entremêler mystère, émotions et terreur.

Un extrait des premières pages est proposé en fin d'article.