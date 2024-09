La Fièvre : une chanson de Julien Doré devient un livre

« Julien Doré, c’est bien plus qu’une voix reconnaissable entre mille », soulignent les éditions Evalou. « C’est un artiste complet. » Outre sa voix inimitable et son style pop, penché rock et parfois folk, le chanteur de Paris-Seychelles et ses 32 millions de vues sur YouTube a séduit le public grâce à des textes forts, et bien souvent engagés.

En 2020, l’artiste sort La Fièvre, titre inclus dans son album Aimée. Avec ses phrases chocs et un clip engagé pour la cause environnementale, le nouveau titre cumule quelque 12 millions d’écoutes sur YouTube.

Un succès qui n’a pas échappé à l’œil des éditions Evalou et leur collection « Paroles de cœur ». Et pour cause : Julien Doré coche toutes les cases nécessaires pour entrer au catalogue. « [Il] nous offre une œuvre puissante, un miroir de notre société en pleine mutation. Ce morceau, à la fois introspectif et universel, nous interpelle par sa lucidité et sa profondeur, nous parlant à tous, où que nous soyons », détaillent les éditions Evalou.

Conjuguées au talent d’Anouck Ferri, illustratrice, autrice et graphiste originaire de Foix, les paroles de La Fièvre prennent vie et s’animent dans un album illustré du même nom. « Anouck Ferri, avec sa capacité à capturer l’émotion dans des formes simples et des couleurs apaisantes, est l’artiste idéale pour donner vie aux mots et à la musique de Julien Doré », se félicitent les éditeurs.

Extrait d'illustration, par Anouck Ferri

Evalou soutient la cause animale

« Pour réaliser ce projet ambitieux, nous avons besoin de votre soutien », annoncent-ils ensuite. Une cagnotte en ligne, sur la plateforme Ulule, s’est ainsi créée pour permettre à chacun d’investir dans ce projet, à hauteur de ses moyens. Diverses récompenses ont été imaginées pour les contributeurs, allant des exemplaires signés à des rencontres exclusives avec l’équipe artistique.

Mais, comme dans chacun de leurs projets, les éditions Evalou s’attachent à faire de l’engagement une priorité. « Notre objectif est de faire de chaque vente une contribution concrète à la défense des animaux », expliquent-ils.

Pour chaque exemplaire vendu, 1 € sera reversé à l’association ASPAS (Association pour la Protection des Animaux Sauvages), active dans la création de réserves de vie sauvage sans chasse, où aucune activité humaine n’est autorisée, à l’exception des balades contemplatives, amoureuses et curieuses.

Pour soutenir le projet et aider à la conception de cet ouvrage, cliquez ici.

Crédits image : Éditions Evalou

