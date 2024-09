Mort d'Elias Khoury, l'écrivain de la réconciliation arabe

Né à Beyrouth en 1948, il grandit dans une époque marquée par les turbulences politiques et les guerres qui déchirent le Liban. Elias Khoury est rapidement devenu une figure incontournable de la littérature arabe contemporaine, apportant à travers ses romans une réflexion unique sur l’exil, la mémoire et l’identité.

Il entame sa carrière littéraire dans les années 1970, un contexte marqué par la guerre civile libanaise. Son premier roman, La Petite Montagne (1985, trad. Saadia Zaïm et Christian de Montella), impose déjà le style fragmenté qui le caractérisera tout au long de sa carrière. Toutefois, c’est La Porte du Soleil (1998, trad. Rania Samara) qui consacre définitivement Elias Khoury sur la scène internationale.

Ce roman monumental, qui narre l’histoire des réfugiés palestiniens, explore avec une rare intensité les thèmes de la perte et de l’appartenance. Il est considéré comme l’un des chefs-d’œuvre de la littérature sur le conflit israélo-palestinien.

Auteur prolifique, Khoury a toujours utilisé la fiction comme un moyen de scruter les failles de l’Histoire. Il a su tisser des récits où la fiction se mêle à la réalité, laissant parler ceux que l’histoire officielle oublie.

Son engagement politique et social transparaît non seulement dans ses écrits, mais aussi dans son rôle de critique littéraire et d’intellectuel. En plus de sa carrière d’écrivain, Khoury a contribué à de nombreuses revues et journaux, dont Al-Safir et Al-Nahar, et a dirigé Shu’un Filastiniya, une revue consacrée aux études palestiniennes.

L’œuvre d’Elias Khoury a été récompensée à plusieurs reprises. Il a reçu notamment le prix Sultan Bin Ali Al Owais pour ses contributions à la littérature arabe. En parallèle de sa carrière d’écrivain, il a occupé plusieurs postes académiques, notamment à l’Université de New York, où il a enseigné la littérature arabe.

Jusqu’à ses derniers jours, Khoury est resté une voix engagée. Il n’a jamais cessé de dénoncer l’injustice et de porter un regard critique sur les régimes autoritaires du Moyen-Orient. Son travail se distingue par sa profondeur humaine et son refus de toute simplification.

Elias Khoury laisse un héritage littéraire immense, qui continuera de résonner longtemps après sa disparition. Sa voix manquera dans le paysage intellectuel du monde arabe. Ses romans ont été traduits chez Arlea et Actes Sud.

Crédits photo : Elias Khoury © Kheridine Mabrouk