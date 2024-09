Décès de Jean-Guy Boin, artisan de l'ombre de l'industrie du livre

Un an après que le programme a été suspendu par la chaîne de télévision italienne Rai, Roberto Saviano a obtenu gain de cause. Durant des mois, l'écrivain et journaliste aura dénoncé la décision de la direction de cette chaine publique, pointant une censure pure et simple. Mais les soutiens d'associations et de fans ont exercé une telle pression que le programme a finalement vu le jour...