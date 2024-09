Séminaire : L’éducation par la fiction

La culture populaire, tout comme les fictions les plus exigeantes, les communautés d'amateurs, les rappeurs et les blogueurs, participent d'une éducation non institutionnelle, façonnant des savoirs et des valeurs. Cette éducation de soi et des autres passe par l'art, et plus particulièrement par la fiction, qui devient un véritable outil d'apprentissage sémantique.

Aujourd'hui, l'éducation scolaire et le système éducatif suscitent un fort engagement de la part des institutions et des politiques, souvent marqué par une dimension idéologique. Pourtant, une large part de l'apprentissage se déroule en dehors de l'école. Ces formes d'éducation partagée, fondées sur la fiction ou l'expérience personnelle, enrichissent l'individu en concepts, en capacité d'action, en savoirs et en schémas généraux.

Elles sont cependant rarement reconnues et analysées à leur juste valeur, malgré leur rôle crucial dans nos sociétés individualistes et complexes. Elles constituent une ressource essentielle pour des connaissances accessibles, tout en offrant une alternative solide aux approches comportementalistes ou aux algorithmes d'intelligence artificielle.

Que peuvent nous apprendre les jeux vidéo ? Quel rôle jouent les romans féministes dans notre rééducation à l'ère post-#MeToo ? Quels sont les grands récits de formation contemporaine ? En quoi les séries télévisées enrichissent-elles notre réflexion morale ? Comment les forums et les débats critiques renforcent-ils notre compétence d'analyse ? Et en quoi le cinéma peut-il nous aider à saisir les enjeux écologiques actuels ?

À la croisée de questions globales – comment la fiction contribue-t-elle à la construction de savoirs partagés et influence-t-elle la société ? Comment la culture populaire transmet-elle des valeurs morales et politiques ? – et d'exemples concrets, ce séminaire vise à nous sensibiliser aux modalités contemporaines de l'éducation de soi.

Séminaire d’Alexandre Gefen (CNRS-Université Sorbonne Nouvelle-Ens) et Sandra Laugier (Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne)

Séminaire sur zoom les mardis de 18h00 à 20h00 :

8 octobre 2024, Ariel Kyrou : « Pourquoi et comment profiter de la dimension philosophique de la science-fiction »

19 novembre 2024, Christine Detrez : « Culture crush : une nouvelle éducation sentimentale? »

10 décembre 2024, Minyar Ben Taleb :« Quête identitaire et écopoétique dans les Bildungsromansqueer d'Emmanuelle Bayamack-Tam »

21 janvier 2025, Elise Domenach : « L’éducation par l’écofiction cinématographique »

11 février 2025, Hugo Clémot : « Un exemple d’éducation par la fiction : le concept de gaslighting »



11 mars 2025, Frédérique Leichter-Flack : « Faire comprendre un dilemme moralement périmé : une forme d’éducation par la fiction ? »

1er avril 2025, Alexandre Gefen et Sandra Laugier : conclusion

