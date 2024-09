La Grande Librairie : Histoire, mémoire et liberté

C’est l’un des chocs de cette rentrée : Kamel Daoud, Prix Goncourt du premier roman en 2015 pour Meursault, contre-enquête, signe Houris (Gallimard) et nous plonge au cœur de la « décennie noire algérienne ».

C’est le monologue intérieur d’une jeune femme de 26 ans dont la famille a été massacrée, à qui on a arraché la voix, et qui s’adresse à l’enfant qu’elle attend. En racontant une tragédie que son pays tente d’oublier, Kamel Daoud pose le cadre d’une libération de la parole.

La parole libérée, c’est le sujet de l’écrivaine et journaliste franco-iranienne Delphine Minoui, Prix Albert Londres en 2006, dans Badjens (Seuil). Deux ans après la mort de l’étudiante Mahsa Amini, à Téhéran, elle revient sur le mouvement « Femme, vie, liberté » et sur l’insurrection sans précédent des femmes iraniennes. Badjens, c’est l’une d’entre elles, et ce livre, le roman d’apprentissage d’une femme qui se réapproprie son corps, quitte à risquer la mort.

On lui doit une Histoire mondiale de la France qui a résonné dans le monde entier, une participation à l’écriture de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, et un regard toujours aiguisé sur le présent comme sur le passé. L’historien et professeur au Collège de France Patrick Boucheron nous éclairera de ses lumières et reviendra notamment, à travers son dernier livre, Libertés urbaines (CNRS Éditions), sur son parcours et sur ses engagements.

Grand Prix de l’Académie Française en 2018 pour L’été des quatre rois, le romancier Camille Pascal s’est toujours attaché à rendre vivant et palpitant le passé de la France. Plus érudit, truculent et savoureux que jamais, La reine du labyrinthe (Robert Laffont) revient sur la fameuse affaire du collier de la reine, invraisemblable escroquerie de Marie-Antoinette par l’audacieuse Jeanne de La Motte-Valois. Un épisode de l’Histoire qui précipitera la Révolution et dont on ne se lasse pas !

Comme chaque semaine dans La Grande Librairie, une nouvelle voix qui nous a conquis. Dans La Petite Bonne (Les Avrils), Bérénice Pichat fait le pari du passé, et nous plonge dans l’entre-deux-guerres avec un huis clos sensible qui mêle la prose aux vers libres ! Un ancien pianiste, gueule cassée de la bataille de la Somme, fait à sa domestique une proposition sidérante. Reste à savoir si elle acceptera… Ce livre, vous ne le lâcherez pas !

Enfin, on prendra le temps d’une conversation avec le philosophe Jacques Rancière, à qui l’on doit Le partage du sensible, La haine de la démocratie ou La nuit des prolétaires. Dans son dernier ouvrage, Au loin la liberté (La Fabrique), il interroge, à travers ses lectures de Tchekhov, la possibilité d’échapper à la servitude et d’embrasser une nouvelle vie. L’occasion d’un regard ô combien précieux sur le passé, le présent… et le futur qui nous attend...

Cette semaine, on mettra le cap sur le petit village de Rémalard dans le Perche. C’est là que Marie Lorin a ouvert sa librairie « Un autre pays », en hommage au roman de James Baldwin dont on fête cette année le centenaire de la naissance.

Et on retrouvera Mohammed-Iyad Smaïne, gagnant de la première saison de notre concours « Si on lisait à voix haute ». Aux côtés de l’acteur Patrick Mille, qui jouait le terrible Danglars dans la dernière adaptation du Comte de Monte-Cristo, il lira un extrait du roman d’Alexandre Dumas qui s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires depuis la sortie du film. Il n’est jamais trop tard pour relire ses classiques !

Un extrait des différents ouvrages de l'émission est proposé en fin d'article.

Et l'on retrouvera la bande-annonce, signée Augustin Trapenard.