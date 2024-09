83 heures pour lire tout Proust : qui dit mieux ?

Cette question de la vitesse de lecture agite internet depuis des années : on ne compte plus le nombre de sites qui proposaient un calcul douteux du temps nécessaire pour achever tel ou tel ouvrage. Sans même considérer qu’une étude de 2017, proposée par Opinion Way indiquait que les Français abandonnaient un livre sur trois commencé.

How Long To Read a été mis en place par The Economist, le New York Times, Lifehacker.com, Yahoo! News, The Independent ainsi que d’autres plateformes et blogs — dont GoodReads, le réseau social de lecteurs propriété d’Amazon. On ne s’étonnera donc pas de voir fuser des liens pour acheter les titres passés à la moulinette d’une chronolecture — que ce soit en papier ou en audiolivre, chez Audible, évidemment.

Concrètement, ce moteur de recherche propose une indication du temps nécessaire pour lire un livre, selon un simple test à effectuer. Un texte est proposé qui calculera votre vitesse moyenne en Mots Par Minute. Ainsi, on choisira des ouvrages non plus en fonction de sa sensibilité de lecteur, mais du temps dont on dispose pour s’y consacrer. Brillant.

À LIRE - Un site calcule le temps nécessaire pour lire un livre

Pour jouer avec les chiffres, HLTR considère qu’un lecteur dévore 300 mots par minutes — attention, des mots anglais, ce qui introduit déjà un vice de procédure. De fait vitesse de lecture moyenne d’un être humain adulte est généralement estimée entre 200 et 300 mots par minute (MPM). Cette estimation varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment le type de texte (texte narratif, technique, poétique, etc.), le niveau de concentration, et les capacités personnelles du lecteur. Si fait.

Avec quelque 159.000 mots, Du côté de chez Swnan est donc estimé à 8 heures à raison de 300 MPM – 8,8 heures, plus précisément. Sauf que des textes complexes ou littéraires comme ceux de Marcel Proust, la vitesse de lecture tend à être plus proche de la limite inférieure, c’est-à-dire autour de 200 mots par minute, les œuvres nécessitant souvent plus d’attention et d’interprétation. On serait donc plutôt à 13,25 heures pour le roman.

À LIRE - Quels sont les 30 romans les plus longs à lire ?

En restant sur 300 MPM, pour l’intégralité des romans de La Recherche du Temps perdu, qui compterait entre 1,2 et 1,5 million de mots, il faudrait donc 83 heures, soit près de 3,5 jours de lecture ininterrompue. En revanche, à 200 MPM, on tablerait plus raisonnablement sur 125 heures, soit environ 5,2 jours.

Et combien de livres en une vie ?

En début d’année, The Economist (encore lui !) avait réalisé une estimation basée sur les capacités des lecteurs américains. Conclusion, 770 livres engloutis en une vie. Hypothèse réaliste ? Nous avons interrogé la boule de cristal du net pour tenter de confronter ce chiffre à des données très pragmatiques. Encore que, pragmatique…

Une vie à lire : 24 heures par jour

Soyons joueurs : en 2023, l’espérance de vie moyenne est de 85,3 ans pour les femmes et 79,4 ans pour les hommes. Et l’on posera raisonnablement que l’on est capable de lire seul à partir de 6 ans. À raison de 24 heures dans une journée, disponibles exclusivement pour lire (l’alimentation serait gérée par intraveineuse et pareil pour le sommeil), une femme lirait donc plus de 139.000 livres au cours de cette existence — des plus passionnantes… — contre 128.800 pour un homme.

Et ce, à raison de 300 MPM, donc. Qu’en retiendrait-on ? Probablement pas grand-chose, mais voici une vie dûment occupée, pour le plus grand bonheur des éditeurs.

Sauf que bon…

Cessons d’être déraisonnables, pour aborder les choses de manière plus réaliste, avec le même critère de rapidité. Offrons à nos cobayes imaginaires 8 heures de sommeil ainsi que 3 heures de pause repas au quotidien.

Pour les hommes, on basculerait sur 69.854 titres lus contre 75.477 côté femmes. Là encore,

Oui, mais le travail c’est la santé

Dernière salve de calcul, pour se rapprocher d’une vision plus pragmatique : nous avons demandé à ChatGPT (la fameuse boule de cristal du oueb), d’introduire différentes variables : le temps passé dans les différents établissements d’un cursus scolaire, puis l’âge moyen d’accès à un emploi et donc l’impact de la carrière professionnelle (avec une durée légale du temps de travail de 35 heures).

Oui, avouons-le, en ce samedi, on s’ennuyait un peu.

En moyenne, estime la machine, femmes et hommes liraient en France en moyenne 620 ouvrages par an, si les personnes maintenaient un rythme constant de lecture en dehors du temps de travail. 150 de moins que les calculs savants opérés par The Economist, tout de même — qui reposaient sur une base de 11 livres lus par an.

NDLR : Petit point de méthodologie. En demandant à Chacha Gépéto de procéder à ces estimations, il a considéré qu’en moyenne, un livre compte environ 90.000 mots et que le lectorat réalise du 300 MPM. Bien entendu, cela implique donc que les cobayes ne font rien d’autre de leur vie que lire, travailler, manger, dormir. Quel drame : cela ne leur laisserait pas même le temps de consulter ActuaLitté…

Illustration : ActuaLitté, CC BY SA 2.0