Les livres les plus intéressants sur le cannabis

Que lire si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la marijuana et mieux comprendre l’histoire des produits au CBD de JustBob ? Aujourd’hui, on vous aide à trouver les meilleurs livres sur le cannabis.

Le cannabis a une longue histoire aux États-Unis et dans le monde, qui remonte aux premiers jours de la prohibition jusqu'à l'ère récente de la légalisation dans certains pays. Voici donc les meilleurs livres sur la culture du cannabis et l'histoire de la marijuana.

Le roman du cannabis - Origines, évolutions et usages (Editions de L’aube, 104 pages, 2024, 12 €)

Commençons cette sélection par un ouvrage à la fois très récent et très synthétique. En effet, dans Le roman du cannabis, Simon Piel et Thomas Saintourens, tous les deux jour­nalistes, viennent éclairer tout ce qui se joue aujourd’hui autour du cannabis, à la suite d’une bien longue histoire.

Publié en partenariat avec le journal Le Monde, ce petit livre remonte le temps, dans un propos clair et précis, pour suivre les étapes de l’introduction du cannabis, en Europe ainsi qu’aux Etats-Unis avant qu’on arrive à la situation actuelle, avec un usage mondial. Finalement, les pratiques de consommation prennent aussi le chemin de la mondialisation.

Si, à certains moments, le cannabis a été mis en avant pour ses vertus thérapeutiques, à d’autres il a été au contraire attaqué dans le cadre de politiques sanitaires particulièrement répressives. Mais, depuis le début du XXIème siècle, un tournant semble s’esquisser, avec la mise en place de législations plus souples dans différents pays. Si la France n’a pas encore beaucoup bougé sur ce terrain, la question reste dans le débat public, et des évolutions pourraient se dessiner.

Cannabis : A History (2004, 496 pages, Bantam éditeur, 16,26 €)

Si vous voulez aller plus loin du côté de l’histoire des pratiques et des politiques liées au cannabis, un détour par l’ouvrage de Martin Booth sera nécessaire. Malheureusement, ce titre n’est pas disponible en français. A travers cet ouvrage, tous les points de vue sont expliqués et remis dans leur contexte. Ainsi, pour certains, le cannabis représente une drogue dangereuse menant à la folie et à l'addiction. En revanche, pour d'autres, il s'agit simplement d'une anomalie juridique qui devrait être dépénalisée.

Dans cette étude exhaustive, Martin Booth, auteur déjà célébré pour son opus Opium : A History, retrace l'histoire du cannabis depuis la période néolithique jusqu'à nos jours. C'est une histoire captivante et colorée de progrès médical, d'illumination religieuse, de manœuvres politiques et de droits de l'homme ; elle met en scène des forces de l'ordre et des douaniers, des contrebandiers, des dealers de rue, des guerres de gangs, des écrivains, des artistes, des musiciens, des hippies et des fumeurs de joints.

L’auteur, disparu en 2204, qui est également romancier et poète (mais dont l’oeuvre n’a jamais été traduite en français) décrit le processus étonnant et souvent déroutant par lequel le cannabis, une substance relativement inoffensive, a été interdit dans tout le monde occidental, et l'impact dévastateur qu'une telle législation a eu sur l'économie mondiale. Surtout, il montre comment le plaidoyer pour la dépénalisation reste l'un des sujets les plus brûlants du XXIe siècle.

Les très riches heures du cannabis (Editions Lézard, 192 pages, 1998)

Voici un livre devenu presque légendaire. Malheureusement, il n’est plus disponible que sur le marché de l’occasion, n’ayant pas été réédité. Mais, à travers des pages finement illustrées et détaillées, vous trouverez tout ce qu’il faut savoir autour du cannabis. On découvre aussi bien l’histoire des usages ainsi que des informations qui relèvent de la botanique. Pour les amateurs, il y a aussi des conseils de cuisine, ainsi que des informations sur le plan juridique.

Au fil des pages, vous découvrirez également tout ce qui renvoie à l’histoire littéraire du cannabis, ce qui est toujours très instructif, car, en la matière, il est difficile de faire toute la lumière entre la réalité et la légende, notamment quand on parle d’auteurs très connus, comme Baudelaire par exemple.

Illustré par Muzo, cet ouvrage est signé par Jean-Pierre Galland, à qui l’on doit un autre titre devenu un best-seller : Fumée clandestine (1991). C’est avec cet ouvrage qu’il est devenu un des grands noms de la lutte en faveur d’une légalisation du cannabis en France. Il participa notamment à la fondation du Collectif d'Information et de Recherche Cannabique (CIRC) qu’il présida ensuite pendant une vingtaine d’années. Il fut également partie prenante de la fondation des éditions du Lézard qui ont eu pour but de publier des titres informatifs autour des drogues et de leurs usages dans un principe militant.

Flash ou le Grand Voyage (1971, 480 pages, Le livre de Poche, 9,40 €)

Faisons un petit détour par l’autobiographie, avec un ouvrage incontournable quand on parle du cannabis, de ses usages et de son histoire. Charles Duchaussois, dont c’est là l’unique titre, partage avec le lecteur, le voyage unique qu’il a pu faire, depuis la France jusqu’en Asie, en passant aussi par le Moyen-Orient.

Nous sommes dans les années 60 et l’attrait pour les parcours alternatifs est de mise. C’est dans cette dynamique que s’inscrire Charles Duchaussois qui va cependant aller très loin dans son voyage, en aboutissant à Katmandou, au Népal, la destination qui fait rêver toute une génération de hippies. Un récit exaltant et envoutant dont on ne revient pas tout à fait indemne.

Cette immersion dans la vague psychédélique des années 60 et 70 reste encore aujourd’hui marquante. Une adaptation en bande dessinée plutôt originale a vu le jour en 2013 aux éditions Des ronds dans l’O, par Thomas Kotlarek au scénario et Jef pour le dessin et les couleurs.



Green : un guide pratique sur la marijuana - Dan Michaels

Green : A Field Guide to Marijuana constitue un manuel époustouflant, et une lecture obligatoire pour ceux qui se consacrent à l'étude des variétés de cannabis et admirent leurs subtilités, avec notamment des photographies très détaillées de bourgeons individuels.

Écrit par Dan Michaels et illustré de photographies d'Erik Christiansen, le livre explore la culture de cette fleur complexe, le tout en expliquant la botanique qui rend chaque variété unique à travers des descriptions de lignée, de saveur et de type d'effet. Malheureusement, encore une fois, il s'agit d'un livre qui n'est disponible qu'en anglais.

Cet ouvrage comprend plus de 200 pages où Michaels et Christiansen décomposent, identifient et présentent la marijuana sous tous les angles. Préparez-vous à des prises de vue si rapprochées que vous comprendrez enfin comment une plante verte peut aussi être violette.

Il est NORML de fumer de la marijuana : 40 ans de lutte pour les droits des fumeurs de marijuana - Keith Stroup

Pour compléter cette liste, il est important de faire une place de choix à Keith Stroup. En effet, derrière le nom de cet avocat américain se trouve aujourd'hui la fondation de la NORML (National Organization for the Reform of Marijuana Laws), née en 1970. Cette fondation constitue un des groupes d'activistes les plus importants aux Etats-Unis.

Dans son ouvrage It's NORML to Smoke Pot, publié en 2013, le célèbre avocat livre son tout premier récit personnel de l'histoire tumultueuse devenue victorieuse de l'organisation NORML. Cette institution a, depuis toujours, oeuvré en faveur de la défense des droits des consommateurs, tout en cherchant à promouvoir un marché régulé du cannabis.

Cet ouvrage n'est malheureusement disponible qu'en anglais, mais il est très important pour comprendre l'évolution du cadre légal aux Etats-Unis et l'histoire d'une lutte menée sur plusieurs décennies. A travers ce récit, on découvre comment Hunter S. Thompson et Willie Nelson, deux autres personnalités importantes dans cette lutte, ont contribué à cette évolution, tout en donnant un aperçu des coulisses de la façon dont la prohibition a façonné la politique actuelle.

Crédits illustration Pexels CC 0