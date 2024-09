Les aventures de ces adorables souris reviennent en librairie

Cette série, incontournable depuis les années 1980, ravira les amateurs de Beatrix Potter, du film Brisby et le secret de Nimh, ou encore des Sylvanian Families. Chaque livre de la série célèbre une saison à travers les aventures d’un petit peuple de souris, vivant dans un buisson foisonnant en pleine campagne.

Après 15 ans d'indisponibilité en France, cette série culte revient avec les rééditions des tomes des quatre saisons : Printemps, Été, Automne et Hiver, dans une traduction de Marie-France Floury (chez Qilinn). Le prochain opus, L'Automne, raconte l’histoire de Primrose Woodmouse, une petite souris curieuse qui, lors des récoltes, s’aventure hors du Buisson-aux-Mûres, mais se perd alors qu’une tempête menace.

Des saisons pour tous

Dans le premier tome réédité en mars 2024, Le Printemps, le Buisson-aux-Mûres est en pleine effervescence. Les fleurs éclosent, et les souris se préparent pour un mariage. La petite Primrose Woodmouse et Wilfred Toadflax explorent la nature et découvrent les merveilles du printemps. L’occasion de découvrir les coutumes et traditions du petit peuple des bois, dans un récit empreint de tendresse et illustré par les aquarelles délicates de Jill Barklem.

Sorti en mai 2024, L'Été nous entraîne au cœur de la chaleur estivale, où les souris s'activent pour préparer un grand banquet en l’honneur de l'anniversaire de Lord Woodmouse. Les souris du Buisson-aux-Mûres récoltent les fruits mûrs et profitent de la saison pour s’adonner à la joie des festivités en plein air. Les détails des festivités, capturés dans de sublimes illustrations, donnent vie à l’esprit chaleureux de l’été.

Ces textes pleins de tendresse et de malice, illustrés de magnifiques aquarelles, devinrent rapidement un classique de la littérature jeunesse britannique. Avec plus de 7 millions d’exemplaires vendus dans le monde, traduite en 13 langues, et accompagnée de produits dérivés ainsi que d’une série animée, The Complete Brambly Hedge dans son titre original a marqué plusieurs générations d’enfants.

Jill Barklem, née en 1951 à Epping dans le comté d'Essex, découvre à l'âge de 13 ans une passion pour l'illustration, suite à un accident qui la contraint à renoncer aux activités sportives. Son intérêt pour le dessin la pousse à poursuivre des études à la prestigieuse Saint Martin's School of Art à Londres. C'est lors d'un banal trajet en métro qu'elle imagine l'univers des Souris du Buisson-aux-Mûres, connu sous le nom de Brambly Hedge dans sa version originale.

Après cinq ans de recherches approfondies, Barklem publie en 1980 les quatre premières aventures des petites souris, chacune centrée sur une saison. Le succès est immédiat, propulsant la série à l'international. Elle confiera plus tard : « Je pensais gagner ma vie en illustrant les livres des autres, jamais je n’aurais imaginé écrire le mien. ».

Jill Barklem a puisé son inspiration dans la nature qui l'entourait, notamment les paysages paisibles de la campagne anglaise. Son attention minutieuse aux détails se reflète dans ses illustrations à l’aquarelle, réalisées avec une grande précision.

Elle n'hésitait pas à s’immerger dans son travail, allant jusqu’à tester dans sa propre cuisine les plats figurant dans ses albums, afin de s'assurer que chaque détail – des recettes aux illustrations – soit authentique et fidèle à la réalité.

Le style délicat de ses aquarelles évoque un héritage à la Beatrix Potter, créant un monde à la fois idyllique et réaliste, célébrant les plaisirs simples et les traditions de la vie rurale anglaise.