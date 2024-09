Album jeunesse et BD : Les lauréats du prix Gribouillis 2024

Tout commence en amont avec le comité de lecture, composé de six libraires spécialisés en France et en Belgique, qui sélectionna les dix bandes dessinées et les dix albums jeunesse les plus créatifs et originaux (publiés entre juin 2023 et mai 2024). Cette liste fut dévoilée en juin dernier et mise en avant dans les librairies participantes pendant la période estivale.

Un réseau de petites librairies indépendantes de Bordeaux et de sa région s'est ensuite réuni pour désigner les deux œuvres lauréates : Damien Poulain, avec Birds, Éditions du livre, a été choisi pour la catégorie Album jeunesse. En BD, c’est Brecht Evens, Le Roi Méduse, Actes Sud, sur une traduction de Wladimir Anselme, qui l’emporte.

L’événement, lui, s’achèvera ce 15 septembre : rendez-vous au Garage Moderne - La Cité Bleue 176 Rue Achard, 33000 Bordeaux.

Crédits photo : Gribouillis.