Dinodyssée - Les copains d'abord (tome 1)

Dinodyssée, la nouvelle bande dessinée de Gaët’s et Clotilde Goubely, s’adresse à un jeune public, aussi bien qu'aux adultes – comprendre que les seconds y verront peut-être plus de clins d'oeil que les premiers. Mais personne n'y perd, bien au contraire.

Les Copains d'abord, que le moustachu jouant de la guitare ne désouverait pas, nous plonge dans l’ère jurassique à travers les péripéties de Véloce. Ce jeune vélociraptor a été chassé par ses frères, pour incompétence à la chasse – et peur des moustiques.

Le voici seul confronté à des dangers bien plus terribles que les piqûres d’insectes : des boules de feu mystérieuses menacent la survie de son espèce. Pour se sauver, il part à la recherche d’Anky, un sage ankylosaure, formant sur la route une équipe de “pattes cassées”. Démarre alors une odyssée dinosaurienne ponctuée de moments d’amitié, de dépassement de soi, et surtout une bonne dose d'humour.

Le scénario de Gaët’s est un régal, tant de légerté que d'humour, que sa troupe de jeunes dinos porte avec écailles et panache : des compères tout en maladresse aussi attachants qu'attendrissants, que l'on suit avec ravissement. L'enfant qui sommeille en tout adulte se délecte de ces dinosaures réalistes, mais pas trop. L'enfant qui abrite un futur adulte adoptera ces aventuriers partis en quête... d'on ne sait trop quoi.

Qu'importe : dans l'enfance, l'aventure compte plus que l'objet de la quête. Et puis, si cela permet d'oublier les dessins animés de Denver le dernier dinosaure, alors gloire au Jurassique de Goubely et Gaët's.

Niveau graphique, d'ailleurs Clotilde Goubely imagine des bestioles à travers une palette de couleurs vives, entre surnaturel et sérieux préhistorique. Des expressions irrésistibles, des personnages que l'on aime au premier regard.

Dinodyssée est un petit bijou de cette rentrée, à mettre entre toutes les mains !

Un extrait de l'ouvrage est à consulter en fin d'article.