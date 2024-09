Les 50 livres sélectionnés du Prix Les Inrockuptibles 2024

Pour cette cinquième édition du Prix littéraire Les Inrockuptibles, le jury a sélectionné 50 ouvrages dans 5 catégories différentes : romans ou récits français ; premiers romans ou récits ; romans ou récits étrangers ; essais ; bandes dessinées.

Romans et récits français :

Personne morale, Justine Augier, Actes Sud

Les derniers jours du Parti socialiste, Aurélien Bellanger, Le Seuil

Sister-ship, Élisabeth Filhol, P.O.L

Ici commence un amour, Simon Johannin, Allia

L’effondrement, Édouard Louis, Le Seuil

Le Club des enfants perdus, Rebecca Lighieri, P.O.L

Le Ciel ouvert, Nicolas Mathieu, Actes Sud

Les Hommes manquent de courage, Mathieu Palain, L’Iconoclaste

Le convoi, Beata Umubyeyi Mairesse, Flammarion

Frapper l’épopée, Alice Zeniter, Flammarion

Premiers romans et récits :

Plus haut que la tour Eiffel, Kohndo Assogba, JC Lattès / La Grenade

Faïel et les histoires du monde, Paolo Bellomo, Le Tripode

Constellucination, Louise Bentkowski, Verdier

Challah la danse, Dalya Daoud, Le Nouvel Attila

Mythologie du .12, Célestin de Meeûs, Les Éditions du Sous-Sol

Le Tube de Coolidge, Sonia Hanihina, JC Lattès / La Grenade

Échappées, Manon Jouniaux, Grasset

Mille images de Jérémie, Clément Ribes, Verticales

Après ça, Eliot Ruffel, Les Éditions de l’Olivier

Le bleu n’abîme pas, Anouk Schavelzon, Le Seuil

Romans et récits étrangers :

Saison toxique pour les fœtus, Vera Bogdanova, Actes Sud

Le diable des provinces, Juan Cárdenas, L’Atinoir

Chiennes de garde, Dahlia de la Cerda, Les Éditions du Sous-Sol

La petite sœur, Mariana Enriquez, Les Éditions du Sous-Sol

Cinq filles perdues à tout jamais, Kim Fu, Héliotrope

Bien-être, Nathan Hill, Gallimard

Histoire d’une domestication, Camila Sosa Villada, Métailié

Hexes, Agnieszka Szpila, Les Éditions noir sur blanc /Notabilia

Blackouts, Justin Torres, Les Éditions de l’Olivier

Pleurer au supermarché, Michelle Zauner, Christian Bourgois

Essais :

Universaliser. Pour un dialogue des cultures, Souleymane Bachir Diagne, Albin Michel

L’art de passer à l’acte, Léa Bismuth, PUF

Vers l’écologie de guerre. Une histoire environnementale de la paix, Pierre Charbonnier, La Découverte

Vallée du silicium, Alain Damasio, Le Seuil

Des électeurs ordinaires. Enquête sur la normalisation de l’extrême droite, Félicien Faury, Le Seuil

Ainsi l’Animal et nous, Kaoutar Harchi, Actes Sud

Le Double. Voyage dans le Monde miroir, Naomi Klein, Actes Sud

De Grandes Dents. Enquête sur un petit malentendu, Lucile Novat, Zones

Le Prophète rouge. Enquête sur la révolution, le charisme et la domination, Julie Pagis, La Découverte

Admirer. Éloge d’un sentiment qui nous fait grandir, Joëlle Zask, Premier parallèle

Bandes Dessinées :

Mon Infractus, Hervé Bourhis, Glénat

Le Dernier Debout, Youssef Daoudi et Adrian Matejka, Futuropolis

Philiations, tome 1, Gwen de Bonneval, Dupuis

Le Roi Méduse 1, Brecht Evens, Actes Sud BD

Impénétrable, Alix Garin, Le Lombard

La Harde, Marijpol, Atrabile

Shubeik Lubeik, Deena Mohamed, Steinkis

Walicho, Sole Otero, Çà et là

It’s Lonely at the Centre of Earth, Zoe Thorogood, Hi Comics

Malgré tout je suis ici, Silki, L’Association

Le jury est composé de : Emmanuel Hoog, Carole Boinet, Vincent Brunner, Jean-Marie Durand, Nelly Kaprièlian, Jean-Marc Lalanne, Gérard Lefort, Pauline Le Gall et Sylvie Tanette.

Neige Sinno, lauréate du Prix Les Inrockuptibles 2023 pour Triste tigre aux éditions P.O.L, présidera le jury, à la suite de Lola Lafon en 2023, Christine Angot en 2022, Éric Reinhardt en 2021 et Christophe Honoré en 2020.

