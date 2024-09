Ouverture d'un 6ème "Hôtel Littéraire" à Nancy, dédié à Stendhal  

L'hôtel, placé idéalement près de la cathédrale en centre-ville, déploie sur trois étages ses 41 chambres, chacune offrant une immersion dans un aspect différent de la vie ou de l'œuvre de Stendhal. Les chambres sont décorées avec des aquarelles originales de Jean Aubertin.

Les espaces communs sont embellis par des citations de l'auteur, une chronologie illustrée de sa vie, ainsi que des reproductions de manuscrits et de tableaux d'époque. Les visiteurs peuvent également explorer de nombreuses bibliothèques qui invitent à la lecture et des vitrines exposant des manuscrits rares et des éditions originales des œuvres de Stendhal.

La Société des Hôtels Littéraires.

Chacun des trois étages de l’hôtel reflète une facette de cet illustre écrivain, selon sa devise : « Visse, Scrisse, Amò », soit « Il vécut, il écrivit, il aima ».

Le premier étage, « Visse », met en avant sa jeunesse et ses écrits autobiographiques, tandis que le deuxième, « Amò », célèbre son amour pour l'Italie à travers des chambres personnalisées évoquant ses voyages et ses œuvres sur l'Italie. Le troisième étage, « Scrisse », est dédié à ses romans majeurs avec des chambres thématiques autour de personnages de La Chartreuse de Parme et Le Rouge et le Noir.

Un spa nommé Le Rouge et le Noir ouvrira bientôt, offrant un espace de détente inspiré par le célèbre roman.

Le concept des Hôtels Littéraires a été conçu par Jacques Letertre, un collectionneur et bibliophile passionné. Son ambition est de partager sa passion pour les livres et la lecture avec les visiteurs, à travers des établissements quatre étoiles dédiés et personnalisés pour célébrer ses auteurs favoris.

À ses côtés, son fils Alban dirige la société familiale et travaille avec l’équipe des Hôtels Littéraires pour promouvoir cette entreprise à mission.

Crédits photo : La Société des Hôtels Littéraires