Le festival du documentaire Le Grand Bivouac révèle son programme 2024

Le programme comprendra une sélection diversifiée de films documentaires provenant d'une trentaine de pays, incluant l'Ukraine, le Proche-Orient, la Syrie, l'Iran, le Rwanda, Haïti, l'Europe du Nord et le Mexique.

Ces projections seront accompagnées de discussions et débats en présence de philosophes, écrivains, essayistes, scientifiques, explorateurs, artistes, sportifs, réalisateurs et grands reporters. Le salon du livre, organisé par la librairie des Bauges, offrira de nombreuses rencontres littéraires et forums de discussion. Cette année, le festival mettra en avant une présence féminine notable.

En plus de la cinquantaine de films projetés, des séances XXL, des courts-métrages en réalité virtuelle, le festival proposera également des concerts, comme celui de La Chica y el Duende, des spectacles, des expositions, des ateliers et même une scène ouverte. Cette dernière permettra aux artistes, auteurs du festival et au public de partager des textes courts, soit a cappella, soit accompagnés de musique.

Les invités d’honneur 2024

Clara Arnaud, voyageuse chevronnée et désormais romancière reconnue, nous immerge dans son dernier roman dans les pâturages du Couserans en Ariège, un lieu qu'elle habite. À travers les saisons, les bergers, et les pas d'une ourse, elle dépeint une montagne à la fois majestueuse et brutale, accueillante et impitoyable, marquée aussi par les effets du réchauffement climatique. L'impact du climat se ressent dans son écriture, influençant son œuvre autant que sa propre expérience. Son livre Et vous passerez comme des vents fous, publié par Actes Sud, a reçu plusieurs distinctions depuis sa parution en 2023. Clara Arnaud participe pour la troisième fois au Grand Bivouac.

Valentine Goby, récompensée de plusieurs prix littéraires, est l'une des auteures les plus attendues du festival. Elle présentera sur scène une performance littéraire avec le musicien Xavier Llamas autour de son roman L'île haute, une œuvre de paysage et d'apprentissage éditée chez Actes Sud. Cette session aura lieu le vendredi 18 octobre 2024.

Pierre Haski, journaliste émérite avec une carrière riche de cinquante ans de reportages, d'analyses et de correspondances pour des médias tels que l'Agence France Presse, Libération, France Inter et le Nouvel Observateur, partage sa compréhension profonde des dynamiques mondiales. Il discutera de son dernier ouvrage Une terre doublement promise : Israël-Palestine, un siècle de conflit, publié par Éditions Stock en 2024, lors d'une rencontre prévue le vendredi 18 octobre.

Sophie Lavaud, qui détient les nationalités française, suisse et canadienne, a récemment complété l'ascension des 14 plus hautes montagnes du monde, devenant ainsi la première Française à accomplir cet exploit. Elle présentera ses aventures dans son livre Les quatorze huit mille de Sophie Lavaud, édité par Glénat. Son compagnon de cordée, François Damilano, sera également présent pour partager leurs expériences.

Ihor Matiushyn, officier de réserve engagé et principal administrateur du Théâtre de Marioupol, a fui la ville ukrainienne sous les bombardements russes en mars 2022 avec sa famille et un jeune garçon dont il est devenu le tuteur. Réfugié à Privas en Ardèche, Ihor se consacre désormais à l'écriture et à la mise en scène de pièces de théâtre.

Olivier Weber, ex-correspondant de guerre et grand reporter récompensé par le Prix Albert Londres, est reconnu pour ses analyses documentées et son empathie. Pilier du Grand Bivouac et engagé dans diverses causes humanitaires, il est aussi scénariste. Ses œuvres récentes incluent Dictionnaire amoureux de l'aventure publié chez Plon en 2024, et De l'esprit de résistance chez Éd. L'Aube en 2024.

La section vie littéraire du festival accueillera par ailleurs, entre autres, Sarah Marty, avec Soixante jours publié chez Denoël, et Jennifer Lesieur, lauréate du prix Goncourt de la biographie pour Rose Valland, l’espionne à l’œuvre chez Robert Laffont. Virginie Troussier présentera L’homme qui vivait haut chez Guérin, une enquête sur la disparition du médecin alpiniste Nicolas Jaeger.

Simon Parcot discutera de son œuvre Le chant des pentes chez Le Mot et le Reste. La camerounaise Hemley Boum, lauréate du prix Ahmadou-Kourouma en 2020, présentera Le rêve du pêcheur chez Gallimard. D'autres figures littéraires incluent Lune Vuillemin avec Border la bête chez La contre allée, Clara Gaymard avec Ma Francigena chez L'Editeur à part, Ismaël Khelifa avec Ce que la vie a de plus beau chez Les Escales, Etienne Klein avec la BD L'éternité béante chez Futuropolis, Maryna Kumeda avec Journal d’une ukrainienne chez L'Aube, Laetitia Klotz avec Comme on attend le jour chez Michikusa Publishing, Grégoire Domenach avec Refuge au crépuscule chez Bourgois, Olivier Poivre d’Arvor avec Deux étés par an chez Stock, les globetrotters Sophie Planque et Jérémy Vaugeois chez Hemeria, et enfin, Delphine Minoui avec Badjens chez Éditions du Seuil.

Ici, le programme détaillé.

Crédits photo : Dieu Nalio Chery / Le Grand Bivouac