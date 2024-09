Les nuits sans Kim Sauvage : épopée cyperbunk, filigrane Fashion Week  

Gamine, à peine âgée de 6 ans, elle est embarquée par ses parents vers la capitale. Trajet interminable en voiture : six mois d’embouteillage, alors que d’autres comme eux empruntent le même chemin, poursuivent le même idéal. Son père envisage l’Ouvert, « né dans les labos suisses du CERN », comme le nouvel eldorado. Il souhaite travailler sur le chantier de ce nouveau monde, ce bel « ouvrage de France Réconciliée », comme si ce lieu était le seul capable de lui offrir un semblant de bonheur. Sa mère, elle, rêve des grands défilés, drapée de tissus merveilleux, pour briller de mille feux et se faire une place dans le monde de la haute couture.

La mode, de plus en plus, occupe une place centrale dans la société. Chaque couleur, matière, éclat… est un message au monde. Gamine, donc, elle espère que la capitale saura l’aider à trouver une place dans le cœur de ses parents : « La nuit je dormais à moitié. J’entendais mes parents discuter à voix basse. J’étais leur disgrâce ».

Elle s’autorise à rêver, naïvement, que ce nouveau départ marquera le début de sa vraie vie. Une vie dans laquelle elle n’a besoin de mentir à personne à propos de ses sentiments, de ses besoins, de ses envies. « Pour l'enfant que j'étais, pour la promesse de cette petite fille à venir : c'était le monde. » Pourtant, un beau jour, elle lâche la main de sa mère et se perd dans un magasin IKEA. Jamais retrouvée. Cachée entre les meubles, survivants en grignotant ce qui traîne dans la cuisine du magasin, se nichant entre les coussins d’exposition. Orpheline. Délaissée ou libérée, au choix.

Des années plus tard, Vic a 19 ans. Stagiaire pour un magazine adressé à des adolescentes, en « chineuse de trésors vintage excavés de vieilles collections ». Et cette fois-ci, son dévolu se jette sur un clip de Laurent Voulzy : Les Nuits sans Kim Wilde. Sans le savoir, la voici qui s’engouffre dans une épopée esthétique au milieu des années 1980. Au-delà de Kim Wilde et de sa présence énigmatique, envoûtante, c’est aussi le fantôme de la princesse Diana qui émerge des tréfonds de l’histoire.

Vic se lance à la recherche de vêtements et accessoires de l’époque pour constituer un défilé thématique pour la Fashion Week. À ses côtés, Maria Paillette – assistante IA amourachée – l’encourage et l’accompagne dans ses réflexions, professionnelles et plus personnelles. Embarquée dans cette étrange intrigue, elle parvient à gravir les marches de l’excellence dans le monde toxico-flamboyant de la haute couture.

Cyberpunk à souhait, poétique jusqu’au bout des doigts, ce roman est une expérience immersive et émotionnelle difficile à décrire. Mais si on se frottait à cet exercice périlleux, voilà ce qu’on pourrait en dire : avec Les nuits sans Kim Sauvage, Sabrina Calvo nous invite dans un voyage temporel, émotionnel et politisé où les apparences peuvent – souvent – être trompeuses. Voici un récit inattendu, mené par une plume sensible, qui permet de plonger dans un intime bouleversant.

Notre protagoniste traverse la vie avec une conscience de son corps particulièrement poignante : un corps qu’elle continue de s’approprier, qu’elle apprend à aimer avec plus ou moins de difficultés. Dans le réel, dans le virtuel, comment savoir exactement qui elle est ? ou qui elle pourrait devenir ? La construction de son identité, encore en évolution, est un pèlerinage aussi fascinant que bouleversant.

Un grand bravo.