Yann Arthus-Bertrand à l'honneur au Rendez-vous du Carnet de Voyage 2024

Le Rendez-vous International du Carnet de Voyage, organisé par l’association Il Faut Aller Voir à Clermont-Ferrand, se déroule annuellement sur trois jours. Le festival vise à encourager une approche de voyage responsable et immersive, favorisant les rencontres avec les populations locales. Le carnet de voyage, au cœur de cette initiative, est vu comme un outil essentiel pour voyager avec respect et attention.

La présidente de l’association, Pierrette Viel, a exprimé son enthousiasme à accueillir un personnage aussi emblématique que Yann Arthus-Bertrand, dont les travaux ont révélé la beauté et la diversité de notre planète, tout en promouvant une écologie humaniste.

Les Français et ceux qui vivent en France

Dans le cadre de son projet collaboratif « Les Français et ceux qui vivent en France », mené avec Hervé le Bras, Yann Arthus-Bertrand installera un studio photo au cœur du festival pour y photographier durant trois jours diverses personnes de la région, reflétant leur diversité culturelle, professionnelle, associative, et personnelle.

Les inscriptions pour participer à ce casting seront bientôt ouvertes sur le site dédié. Un projet qui dure depuis plus de 30 ans, qui a déjà permis de photographier plus de 18.000 Français dans des poses avec leurs proches, collègues ou animaux, dans un esprit de rassemblement et de mémoire collective.

Inspiré par des photographes tels qu’August Sander, Seydou Keïta, et Irving Penn, Yann Arthus-Bertrand vise à capturer des images simples et authentiques qui contribuent à construire un portrait social de la France. Enrichi d’une dimension démographique et pédagogique suite à sa rencontre en 2023 avec le démographe et historien Hervé Le Bras, ce projet aspire à remplacer les tableaux de chiffres par des tableaux visuels, illustrant la diversité de la population française à travers diverses thématiques comme les professions, les loisirs, et les familles.

Le projet culminera début 2025 avec la réalisation de plus de 45 studios photographiques à travers la France, résultant en des dizaines de milliers de portraits. Après avoir voyagé à travers plusieurs villes telles que Paris, Reims, Cherbourg, Arles, et la Seine Saint-Denis, Yann Arthus-Bertrand installera son prochain studio à Clermont-Ferrand. Les résultats de ce projet monumental seront publiés dans un ouvrage par Actes Sud et feront l'objet d'une grande exposition itinérante à travers la France.

Vu du cœur

Le samedi 16 novembre à 17h30, Yann Arthus-Bertrand sera la figure centrale d’une rencontre exceptionnelle lors de sa conférence intitulée « Vu du cœur », qui se tiendra dans le grand amphithéâtre de Polydome. Cette session comprendra également un moment d’échange avec le public, permettant une interaction directe avec ce photographe et réalisateur de renom.

Depuis ses premiers pas comme photographe animalier dans la réserve nationale de Masaï-Mara au Kenya, jusqu’à la création de la Fondation GoodPlanet, Yann Arthus-Bertrand partagera avec l’auditoire un récit fascinant de son engagement envers l'humanité et la biodiversité, qui inspire toutes ses entreprises.

Les billets pour le festival sont disponibles en ligne et peuvent également être achetés à l'accueil lors de l'événement.

Crédits photo : Bruno Bebert (Rendez-vous International du Carnet de Voyage)