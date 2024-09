À la Bpi, un déménagement à hauts risques

La Bibliothèque publique d'information se prépare à un déménagement, contrainte par les travaux de rénovation entrepris par le Centre Pompidou entre 2025 et 2030. La Bpi doit elle-même profiter de ces opérations, afin « de favoriser la diversification des publics et des usages et de réorganiser les espaces autour des thématiques prioritaires du projet d’établissement ».

Dans l'intervalle, une réinstallation est prévue dans le bâtiment Lumière, où elle doit occuper les 4e et 5e étages de cet édifice moderne à façade en verre, sur une surface de plus de 8700 m2. La fermeture de la Bpi au Centre Pompidou sera effective en mars 2025, d'après le calendrier des opérations.

Grève et désherbage

Avant même les débuts effectifs du déménagement, plusieurs problématiques ont émergé : fin 2023, 500 employés du Centre Pompidou, 400 agents de la Bibliothèque publique d'information, mais aussi des travailleurs de la librairie de l'établissement et d'autres prestataires exprimaient leur inquiétude concernant leur avenir, leur emploi et leur rémunération.

Un mouvement de grève avait suivi, avec des revendications : le maintien du statut des agents, de la masse salariale, des augmentations salariales, le droit pour tous les agents de retrouver leur poste après les travaux, et une interdiction de l'externalisation des missions pendant et après les travaux. Après plusieurs semaines de paralysie, le ministère de la Culture avait annoncé, début 2024, la « fin du conflit social ».

Néanmoins, d'autres interrogations subsistaient, comme la politique documentaire mise en œuvre à l'occasion de ce déménagement : la direction de l'établissement imposait en effet un désherbage conséquent des documents. 80.000 d'entre eux devaient disparaitre, soit 20 % des 390.000 livres conservés. Les membres du personnel avaient largement alerté sur les conditions de ce désherbage, quand la direction, qui n'avait pas répondu aux questions posées dans le cadre de notre enquête, pointait plusieurs années de retard dans ce désherbage.

Une conduite du changement « tardive »

Pour mieux envisager les conditions de ce déménagement, les représentants du personnel de la Bpi siégeant à la Formation spécialisée du Conseil social d’administration (FS-CSA) ont confié au cabinet Physiofirm une mission d'expertise « pour étudier les impacts potentiels du projet de relogement de la Bpi sur les conditions de travail du personnel de la bibliothèque ».

En avril et mai 2024, ce cabinet a étudié des documents, mené des entretiens avec des membres de la direction et du personnel, des représentants du personnel, des acteurs de la prévention et des vacataires, et s'est même rendu sur place pour visiter et constater les environnements de travail présent et futur des agents.

Les observations, détaillées dans la conclusion d'un rapport qu'ActuaLitté a pu consulter, confirment que le projet de déménagement comporte « des risques potentiels de développement de facteurs de risques psychosociaux (RPS) ». La direction elle-même n'aurait pas pris la mesure de ces risques, selon le cabinet, avec une conduite du changement « mise en œuvre tardivement ». Le plan d'accompagnement des agents n'aurait été formalisé qu'en début d'année 2024, alors que différents chantiers en interne, s'étaient déjà ouverts... Et notamment celui, particulièrement sensible, du désherbage des collections.

De prochains mois « déterminants »

Physiofirm pointe d'autres carences dans la démarche de conduite du changement initiée par la direction de la Bpi, comme « l’évolution des fiches de poste et du contenu des tâches réalisées durant la période de fermeture et de travaux », qui n'est pas « clairement définie ». Tout comme l'organisation du service public dans le futur bâtiment, les modalités d’accès des personnels aux organes de prévention ou bien la question du temps de transport entre le bâtiment Lumière et les locaux administratifs de la rue du Renard, dans le 4e arrondissement.

Le cabinet prévient que les « prochains mois devraient s’avérer déterminants » pour faire en sorte que le déménagement se déroule pour le mieux. « [L]e projet de relogement est susceptible d’accentuer les facteurs de RPS préexistants ou émergents », souligne Physiofirm, qui invite la direction de l'établissement à agir pour réduire tous ces risques.

Parmi ceux-ci, le cabinet cite « l’augmentation des exigences liées au travail », « la hausse de la charge émotionnelle liée au travail », « la réduction de l’autonomie et des marges de manœuvre au travail », « la dégradation des rapports sociaux au travail », « le développement de conflits de valeur (sentiment de dégradation de la qualité de l’offre documentaire et de l’accueil du public) » et « la hausse du sentiment d’insécurité socio-économique (incertitudes des conditions de travail futures, des effectifs de vacataires, des possibilités de récupération des temps de repos en lien avec le service public) ».

La démarche de conduite du changement déjà initiée par la direction est « particulièrement développée », signale toutefois Physiofirm, qui relève entre autres « la mise en place de responsables de chantiers et de groupes de travail en fonction des problématiques identifiées sur ce projet », la visite du futur bâtiment avec les agents ou un site intranet d'information. La direction elle-même avait initié une évaluation des conséquences du projet sur les conditions de travail, mais le cabinet déplore le faible volume d'actions pour répondre aux risques identifiés.

Nous avons fait parvenir des questions à la direction de la Bpi, et sommes en attente de réponses.

Photographie : dans une structure du Centre Pompidou (illustration, JR P, CC BY-NC 2.0)