Arthur Rimbaud passe son bac de français

Entrée fracassante, donc, pour le petit Arthur, qui occupe directement la première place du classement Edistat des 200 meilleures ventes (semaine 36, du 2 au 8/09). Il détrône à ce titre Freida Mcfadden et La femme de ménage (trad. Karine Forestier, J’ai lu) qui trouve toutefois 16.961 lecteurs.

Autre inattendue, et entrée retentissante, Olympe de Gouges et sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne aux 16.862 ventes. Le texte figure dans le parcours Bac, Écrire et combattre pour l’égalité.

Et en quatrième place, qui retrouve-t-on ? L’homme aux semelles de vent : une autre édition chez Belin des Cahiers de Douai rafle 16.288 ventes. Voilà qui recale la rentrée littéraire loin dans les cartons.

Anna Stuart et La Sage-femme d’Auschwitz (trad. Maryline Beury, en poche) tient pourtant bon : 5e place et 15.635 exemplaires, juste devant… Manon Lescaut. Eh oui, l’Abbé Prévost continue de faire des émules : déjà présent pour le Bac 2023, c’est le retour de la pauvre Manon en classe, elle aussi. 14.958 volumes écoulés pour Belin Education. Là encore, une sacrée entrée.

Que reste-t-il ? Gaël Faye en 7e place aligne 14.067 clients pour Jacaranda, et Melissa Da Costa ne le lâche toujours pas : 13.858 volumes de Tenir debout.

Pour les deux derniers titres du classement, pas d’étonnement : du scolaire à nouveau. L’édition 2017 remise au goût du jour de I bet you can! (Anglais 6e cycle 3 A1-A2) place dans les mains des collégiens français quelque 12.826 exemplaires. Et Sido, les vrilles de la vigne, de Colette, œuvre prescrite au Bac, rapporte 12.779 ventes à Livre de poche.

Avec 108 nouveaux entrants dans le classement des 200 meilleures ventes, inutile de préciser que la rentrée des classes est amplement actée. Entre les mathématiques, le Grevisse ou les oeuvres au programme – Gargantua, La peau de chagrin ou même Le Parti pris des choses (oui, Francis Ponge étudié au lycée, ça fait toujours plaisir) – l’enseignement met l’édition au pas.

Notons par ailleurs que Les cahiers de Douai sont proposés en sept éditions différentes : Arthur, toujours une voyelle d’avance. Et rentable, le petit Carolomacérien : il accumule, toutes éditions confondues, 72.110 exemplaires vendus pour près de 200.000 €. De quoi en payer, des absinthes, au paradis des poètes…

D’ailleurs, sur les 33 premières places, ce sont des ouvrages scolaires qui monopolisent l’attention. Il faut attendre la 34e pour trouver Les enfants de la résistance (T. 9, Le Lombard, par Vincent Dugomier et Benoît Ers) pour sortir de l’école.

Ce qui conduit à la dégringolade du jour : Yukinobu Tatsu perd 151 places pour atterrir à la 195e avec Dandadan tome 13 (trad. Sylvain Chollet).

Côté résultats, cette semaine 36 affiche un regain de tonus avec 2 % de hausse pour les ventes en volume, comptabilisant 6,948 millions d’ouvrages écoulés. En valeur, c’est le vert aussi, avec 4 % de croissance à 79,2 millions €.

Crédits photo : "L'Homme aux semelles devant", par Jean-Robert Ipoustéguy. Musée de la Sculpture en plein air, Quai Saint-Bernard à Paris - ActuaLitté, CC BY SA 2.0