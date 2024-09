Italissimo : une quatrième édition à Lyon du 26 au 29 septembre

Festival de littérature & culture italiennes, se délocalise à Lyon grâce à la collaboration de l’Institut Culturel Italien de Lyon, du Consulat Général d’Italie à Lyon, de la Villa Gillet, des librairies Decitre et Lucciola Vagabonda pour la quatrième année consécutive.

Fondé en 2016 par Fabio Gambaro, Evelyn Prawidlo et Cristina Piovani, ITALISSIMO est le premier « Festival de littérature et de culture italiennes » à Paris. Ce festival offre une occasion unique de découvrir la littérature italienne à travers des projections de films, des spectacles théâtraux et musicaux, ainsi que des espaces de discussion, d'échange et de dégustation.

Rapidement devenu un événement incontournable de la scène culturelle parisienne, ITALISSIMO attire l'attention des médias et des acteurs culturels italiens. Le public, composé majoritairement de Français et d'Italiens résidant en Île-de-France, a ainsi l'opportunité de rencontrer des auteurs emblématiques du paysage éditorial italien, souvent largement lus en dehors de leur pays d'origine, tout en découvrant de nouvelles voix récemment traduites en français.

Le festival favorise également un dialogue riche entre les arts de l’écriture, de l’image, de la pensée et de la performance, créant des résonances entre les œuvres et le monde qui les entoure. En plaçant l’échange culturel au cœur de sa mission, ITALISSIMO s’engage à tisser des liens entre les cultures italienne et française.

L’ensemble des événements se déroule en deux langues, avec une traduction simultanée lors des rencontres en italien, permettant ainsi au public francophone de suivre pleinement le programme.



Le programme pour Lyon est à découvrir ci-dessous :