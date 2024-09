70 ans de Bonjour Tristesse : sur les traces d'une icône française

Avec une sélection de près de 200 photos d'époques, Les Années Sagan entend faire découvrir, au gré de lieux, événements, et rencontres phares, les coulisses de la vie d'une auteure qui a su marquer son temps par son audace et son esprit libre, capturant l'essence d'une génération en quête de liberté à l'aube des 30 glorieuses.

Françoise Sagan, à peine âgée de 18 ans, publie au printemps 1954, à la sortie d’un hiver glacial, un petit roman sur les amours libres d’une jeune fille de bonne famille. Il devient en quelques mois un best-seller mondial et sera adapté à l'écran deux ans plus tard, avec Brigitte Bardot en vedette.

Bonjour Tristesse fait en quelques années de Françoise Sagan, l’autrice la plus lue dans le monde, avec plus de trois millions d’exemplaires vendus.

« Ce charmant petit monstre » comme l’a adoubé François Mauriac dans une célèbre tribune du Figaro, devient l’égérie d’une génération éprise d’un nouveau souffle de liberté, celle d’un Paris de la rive gauche ivre de fêtes et d’excès en tout genre. Françoise Sagan, dont on célèbre cette « fameuse petite musique » au fil de ses romans, a traversé toutes ces années avec gaieté, légèreté, une farouche soif d’émancipation, et un sens du tragique.

Françoise Sagan, née Françoise Quoirez en 1935 à Cajarc, a été plus généralement célébrée pour ses romans qui captent l’esprit et les mœurs de son époque avec acuité et désinvolture. Outre son œuvre littéraire, elle était connue pour son style de vie peu commun, marqué par l’amour des voitures rapides, du jeu et des fêtes somptueuses, qui reflète souvent le malaise des protagonistes de ses récits.

Malgré les critiques parfois acerbes, elle reste une figure de proue de la littérature post-guerre. Elle est décédée en 2004.

Denis Westhoff a honoré la mémoire de sa mère et ses livres, en créant le Prix Françoise Sagan.

Ma mère nourrissait, depuis le jour où elle a découvert la lecture — et ce fut très tôt — une vraie passion pour la littérature parce qu’elle comprit que le livre était l’un des principaux leviers de l’esprit, de la mémoire et surtout de l’imagination. L’imagination, disait-elle, « est la première des vertus parce qu’elle est le départ de la compréhension ; l’imagination agit sur tout, la tête, le cœur, l’intelligence. Sans elle, tout est perdu. C’est une vertu qui devient rare. Surtout dans sa forme exacerbée qu’est la gratuité. » Après quinze ans d'existence, il me semble que le prix Françoise Sagan a gagné une certaine notoriété ; il a acquis l’assurance qu’il faut pour qu’on parle de lui comme étant ambitieux, élégant et attentif aux nouveaux talents — ainsi qu’aux jurés qu’il abrite. Il apporte, en tout cas, beaucoup de bonheur et certainement de la confiance et, je l'espère, l'ambition de continuer à écrire aux auteurs qu'il couronne. - Denis Westhoff

À LIRE - 15 aphorismes insoucieux et désenchantés, par Françoise Sagan

À l'occasion des 20 ans de sa disparition , Le Livre de Poche a réédité cette année Sarah Bernhardt, le rire incassable, Le Miroir égaré et Derrière l'épaule, de l'autrice. Julliard a republié Bonjour Tristesse en janvier dernier, avec une préface de Philippe Besson.

Crédits photo : Dr Umm (CC BY 2.0)