L'heure bleue

L’auteur nous propose avec talent la compagnie d’Andréa, jeune cinéaste. Tenter de filmer un écrivain la conduit à côtoyer l’incertitude, et à en faire quelque chose tout de même, pour son art le cinéma, et pour elle-même. Son sujet — l’écrivain célèbre acceptant de se prêter à sa biographie documentaire — l’étonne, lui donne la réplique en forme d’énigmes, et s’esquive, suscitant curiosité et attachement.

Entre les temps de présence sur le tournage, d’absences mystérieuses soudaines, et les personnes qu’elle croise, la jeune femme a tout le temps de penser, d’imaginer. Son récit nous entraîne entre réalité et fiction, faits et rêves éveillés, avec humour et fraîcheur.

« Les livres nous touchent de très près (…) ils se glissent dans nos têtes, modifient nos pensées, évoquent des images, engendrent des fantasmes. »

Andréa vit et imagine sa vie et celles des autres, comme des plans cinématographiques. Travelling sur le passé, fondus enchaînés sur des futurs présents, rebondissements : « Le monde de la fiction a quelque chose de très séduisant, il comble tous les désirs. On ne peut pas mourir, mais on ne peut pas vivre non plus. »

« Couper ».

Et même une réplique du personnage qui prend soudain le parti du lecteur de ce récit : « Nous ne savons même pas encore si vous êtes blonde, brune ou rousse, si vous avez des yeux bleus ou verts. »

Un ravissement.

par Françoise BALLAY

traduit de l'allemand (suisse) par Pierre Deshusses