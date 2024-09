Sidonie Mézaize nommée directrice générale de OPlibris

Le 19 août dernier, le journaliste Damien Bancal évoquait une cyberattaque contre un « hébergeur français », restant « dans l'attente d'une communication officielle ! ». L'exaction fut perpétrée le 16 août contre la solution ERP Octave, et depuis, les différents clients voient leur fonctionnement fortement dégradé... Parmi eux, huit distributeurs, dans lesquels Pollen et Makassar : une partie des petites maisons et de l'édition indépendante voient la diffusion et le réassort grandement perturbés...