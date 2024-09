Fédérer les professionnels, à la croisée du livre et de l'écologie

Comment avez-vous eu connaissance du projet OPlibris et comment le percevez-vous ?

Sidonie Mézaize : Je suis le projet OPlibris depuis ses débuts, en lien avec mon travail au CNL et mes échanges avec la Fédération des éditions indépendantes. Durant mes trois années au CNL, je n’ai cessé de penser qu’il manquait aux éditrices et éditeurs un outil de gestion doublé d’un accompagnement sur mesure adapté à leurs besoins.

Avec son équipe polyvalente et ultra compétente, OPlibris est la réponse parfaite pour aider les professionnelles et professionels à mieux gérer les taches comptables et administratives et prendre la main sur la gestion de leur entreprise.

Quelle sera votre mission à la tête de cette nouvelle coopérative d'intérêt collectif ?

Sidonie Mézaize : La perspective de travailler pour une coopérative m’enchante particulièrement ! Depuis mon retour en France en 2015, je m’intéresse de près aux structures relevant de l’Economie Sociale et Solidaire et je suis convaincue des multiples vertus de la forme coopérative. Travailler en commun, sur une base égalitaire et dans l’intérêt de toutes et tous, n’est pas une mince affaire mais le jeu en vaut vraiment la chandelle.

Je vois mon rôle comme celui de pivot, à la fois des équipes œuvrant pour OPlibris et de ses bénéficiaires. Si je fais bien mon travail, les éditrices et éditeurs de la coopérative, utilisatrices et utilisateurs d'OPlibris, gagneront du temps pour mieux penser le choix et le travail des textes mais aussi la fabrication et l'accompagnement de leurs livres vers le public.

Par ailleurs, et c’est l’un des principaux objectifs, ils et elles acquerront une meilleure connaissance de la dimension économique de leurs structures. OPlibris est un instrument de montée en compétence. C'est un axe qui peut permettre paradoxalement de faire moins de livres et d'en vendre plus.

Au-delà de la solution informatique au service des éditeurs et des métiers du livre, OPlibris a pour ambition d'être une sorte de point focal au service de nouvelles pratiques et de montée en compétences pour les acteurs du livre et de la lecture. Quelles pistes vous intéressent particulièrement ?

Sidonie Mézaize : Je suis membre active de l’Association pour l’écologie du livre (AEL) et les sujets liés à la surproduction, la gestion des flux, les retours et le pilon m’intéressent beaucoup. À mon sens, il y a un véritable enjeu économique et sociétal à trouver un rythme de production soutenable et réaliste, en phase avec la nécessité d’en finir avec la précarité croissante d’une majeure partie des professions et l’urgence de renouer avec une économie de l’attention dont la lecture est une alliée formidable.

C'est d'ailleurs le sens du projet PARELLE porté par OPlibris et l'AEL qui inclura notamment un laboratoire, une plateforme de mutualisation et le premier observatoire permanent de l'édition indépendante. Ce nouveau chantier débutera début 2025.

D’autre part, de manière plus pragmatique, je crois profondément au pouvoir du savoir partagé et de l’utilité commune de la formation, notamment sur des sujets techniques ou complexes. J’ai croisé un grand nombre d’éditeurs et éditrices en souffrance face à leurs chiffres et aux arbitrages qu’il fallait prendre pour éviter le mur.

L’objectif d’OPlibris est de construire et partager un bloc de savoirs en vue de s’armer collectivement face aux enjeux multiples auxquels fait face aujourd’hui l’écosystème du livre. La feuille de route est longue et il reste beaucoup à faire mais le projet a déjà pris une belle ampleur et intéresse de plus en plus de gens. Pour ma part, je suis ravie de rejoindre cette aventure.

Fédérer des professionnelles et professionnels autour d’un projet émancipateur comme OPlibris, à la croisée de l’économie du livre et de l’écologie, je ne pouvais rêver plus belle mission !

Plus d’infos sur OPlibris à cette adresse. La prochaine séance d’information-éditeurs se tiendra en visio le 18 septembre à 11h. Des réunions organisées par différentes Agences régionales du livre sont également au programme. Après la Nouvelle Aquitaine, la Bourgogne Franche Comté et la Bretagne, ce sera prochainement la Normandie, le 3 octobre à 9h30 et Provence-Alpes-Côte d’azur le 22 octobre à 10h. Pour toute demande contacter societaires@oplibris.org.

Crédits photo : Sidonie Mézaize