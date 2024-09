En quête de “cool”, le Japon compte sur le manga

Au Japon, le soft power rentre dans le dur : le pays déploie une stratégie intitulée « New Cool Japan », en référence au « Cool Japan » qui, dans les années 1990-2000, a incarné l'émergence effective du Japon comme superpuissance culturelle et touristique.

Ce plan de promotion du pays et de ses spécificités, présenté par le Premier ministre japonais Fumio Kishida en juin dernier, s'appuie sur la culture nippone dans son ensemble, mais plus particulièrement sur sa cuisine, son industrie vidéoludique et audiovisuelle et, sans surprise, sur sa production de mangas...

Quadrupler les industries créatives

Derrière cette stratégie, un peu plus que l'amour de l'art. Le gouvernement est bien conscient de la place des industries créatives dans son économie, et compte donc valoriser un peu plus cet atout. En 2022, anime, manga et jeu vidéo ont généré, sur les marchés étrangers, quelque 4700 milliards de yens, soit 29 milliards € environ. De quoi se hisser au niveau de l'industrie sidérurgique et de la production d'acier...

D'ici 2033, le gouvernement s'est donc fixé un objectif ambitieux : quadrupler les résultats à l'étranger des industries créatives, en atteignant un total de 20.000 milliards de yens, soit plus de 120 milliards €. La tendance à la hausse serait ainsi décuplée, grâce à plusieurs leviers.

Parmi les premières actions envisagées par le gouvernement, des campagnes d'information et de formation à destination des jeunes, pour faire émerger de nouveaux talents et susciter des œuvres inédites, mais aussi un accent porté sur la numérisation des industries créatives, afin de fluidifier les processus de travail et faciliter la diffusion.

Déjà largement mise en œuvre par les ayants droit, la lutte contre le piratage fait aussi partie des préoccupations du plan « New Cool Japan » : une collaboration accrue avec les autorités des pays étrangers est annoncée.

Le soutien direct aux créateurs et à l'emploi au sein des filières créatives figure aussi dans la liste du Premier ministre : Fumio Kishida, lors de sa nomination en 2021, avait assuré qu'il veillerait à améliorer les conditions de travail et de rémunération du secteur. Alors qu'il se prépare à quitter son poste, son bilan n'est pas franchement reluisant...

Un atout touristique

Le succès international des mangas et des animes n'a pas échappé au gouvernement japonais, et l'agence pour les Affaires culturelles envisage à présent la construction d'une infrastructure de collecte, de conservation et de valorisation des manuscrits et autres artefacts, dévoile l'Asahi Shimbun.

Le 29 août dernier, la réunion inaugurale d'un comité dédié à la « promotion et au développement de la promotion internationale du manga, de l'anime, du jeu vidéo » a permis de poser les bases d'un tel lieu. Des rendez-vous réguliers, pour progresser rapidement sur la question, sont programmés : le dernier en date remonte au 10 septembre, d'après l'agence.

Un budget prévisionnel estimé à 93 millions yens, soit un peu plus de 600.000 €, la somme nécessaire pour effectuer des travaux de numérisation, à des fins de conservation, et pour recruter le personnel qualifié.

L'émergence d'une telle structure est particulièrement attendue au Japon, alors que la popularité de la bande dessinée nippone en fait une pièce de choix sur le marché des collectionneurs. Par ailleurs, d'autres pays ont déjà impulsé de tels projets, notamment la France, qui doit inaugurer à Colmar, en Alsace, un Musée Européen du Manga et de l'Anime (MEMA).

Actuellement dans sa phase de préfiguration (2023-2026), l'établissement pourrait ouvrir en 2027.

