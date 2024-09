Podcast “Son Livre”, des histoires et le battement du monde

Comment les écrivains créent-ils ? Quels sont les sujets qui les animent ? Quelle place tient l'écriture dans leur vie ? Véritable invitation au voyage sur les chemins de la création, Son Livre donne la voix à des auteurs et autrices qui racontent leur processus d’écriture et s'ouvrent sur les thèmes qui les inspirent. De Maylis de Kerangal à Kevin Lambert, en passant par Rim Battal, ou encore Guy Boley, avec son podcast, le Centre national du livre s’inscrit dans l’air du temps et affirme son soutien à la diversité créative et éditoriale actuelle.

Son Livre est réalisé et animé par Pauline Carayon, accompagnée par les compositeurs Romuald Boivin (YOU!) et Laurent Bardainne (Tigre d’eau douce, Poni Hoax, Limousine).

« Cette année, Son Livre repart en immersion dans les imaginaires des auteurs et s’aventure près du noyau brûlant de la création. Discussions et rencontres autour du livre pour entendre cette histoire qui nous est contée, et à travers elle, le battement du monde. Décollage imminent avec les oies sauvages de Carole Martinez, la Normandie éraflée d’Eliot Ruffel, le cœur de Julia Deck… Zones de turbulence branchées haute fréquence à l’approche, imagination câblée pilote automatique, la littérature, c’est le voyage dans le temps. Magique », s'enthousiasme Pauline Carayon.

Maintenant disponible à l’écoute sur Radio France à travers son label Savoirs + porté par France Culture, Son livre intègre la bibliothèque certifiée et éditorialisée de tous les savoirs, dédiée à la transmission des connaissances et au partage de l’intelligence. Une première sélection de 8 épisodes de Son livre peut être retrouvée sur Savoirs +. Le podcast du Centre national du livre rejoint ainsi une collection unique d'entretiens, de reportages, de cours ou de conférences produits par les meilleures institutions de recherche et de culture publiée ici : Éducation, savoirs, des podcasts à écouter | Radio France.

Du haut de ses 3 ans, le podcast du Centre national du livre comptabilise 80 épisodes, soit plus de 33 heures de programmes littéraires et musicaux sur les terres des auteurs. Avec les voix de pas moins de 96 invités, Son livre a déjà réuni 115.714 auditeurs, avec une moyenne de 1465 écoutes par épisode.

À l’occasion du Festival de la francophonie, retrouvez Son livre pour une soirée spéciale podcast en live ouverte au public, jeudi 3 octobre à 19h15, à la Gaîté Lyrique, 3bis Rue Papin, 75003 Paris, en présence de la journaliste et romancière Nathacha Appanah. Un événement animé par Pauline Carayon, réalisatrice du podcast Son livre, accompagnée en musique par le musicien Laurent Bardainne. En accès libre dans la limite des places disponibles.

Réalisé et animé par Pauline Carayon, le podcast du Centre national du livre se décline en deux formats avec « Pourparlers », des émissions qui donnent la parole aux auteurs et à des personnalités concernées par les sujets des livres présentés, et « Mono », des grands entretiens qui explorent les thèmes qui ont provoqué un choc chez l’auteur, si bien qu’il en a fait un livre, Son livre.

Les compositions sonores sont signées Romuald Boivin (Mono) et Laurent Bardainne (Pourparlers). Après Pierre La Police et Fanny Michaelis, Son livre est illustré par Nine Antico.