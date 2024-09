Parmi ces quatre établissements, la plus belle bibliothèque du monde

Quatre bibliothèques publiques se sont qualifiés pour l'ultime phase de l'IFLA/Baker & Taylor Public Library of the Year Award, qui viendra couronner, le 7 octobre 2024, l'établissement le plus impressionnant. Cette récompense est décernée annuellement par la fédération et un sponsor, afin de saluer un nouvel établissement et l'intention architecturale qui l'accompagne.

Décerné depuis 2014, le prix salue « [l]a meilleure manière de combiner une architecture ouverte et fonctionnelle avec des propositions logistiques durables et créatives, qui prennent en compte à la fois les développements numériques et la culture locale ».

Parmi les lauréats des éditions précédentes, Dokk1, au Danemark (2016), Oodi, en Finlande (2019), la Missoula Public Library, aux États-Unis (2022) et enfin la bibliothèque Gabriel García Márquez, en Espagne, l'année dernière.

Quatre bibliothèques sont finalistes de la prestigieuse récompense, dont deux situées en Chine.

L'espace public et la galerie d'art Yellamundie, à Liverpool, Royaume-Uni

Inaugurée en décembre 2023, cette bibliothèque s'étend sur 5000 m2 et 6 étages, pour abriter 85.000 documents et 2 kilomètres linéaires d'ouvrages. Outre des espaces de travail et de réunion, elle propose des accès à internet et des ordinateurs mis à disposition. Une galerie modulable permet par ailleurs des expositions diverses, afin d'inciter, si cela était nécessaire, à des visites fréquentes...

Le cabinet d'architectes derrière ce projet est FJC Studio.

La bibliothèque de Beijing, Chine

Organisée autour d'un forum central, la bibliothèque de Beijing bénéficie de proportions exceptionnelles : cet espace doit permettre aux usagers de s'arrêter et de discuter, en profitant de la structure en escalier. Pour rappeler les arbres et la rivière Tonghui, visibles grâce aux imposantes baies vitrées, d'élégants piliers et une structure légèrement sinueuse...

L'ensemble met aussi en valeur la physicalité du livre, et le plaisir de se perdre dans la flânerie. L'établissement répond par ailleurs à un certain nombre d'exigences écologiques, avec des éléments photovoltaïques intégrés à sa toiture par le cabinet Snøhetta.

La bibliothèque de Shenzhen, Guangdong, Chine

Ouverts en fin d'année 2023, la bibliothèque et le musée d'art de Shenzhen trônent côte à côte : de quoi attirer les visiteurs, qui peuvent faire d'une pierre deux coups. L'établissement de lecture publique est le plus grand de Chine, avec une collection qui atteint les 8 millions d'ouvrages, selon les autorités locales. Pour les stocker, un magasin souterrain, sur 3 étages, équivalent à sept terrains de basket...

Un système de rangement automatique permet de classer, mais aussi de sortir un ouvrage à la demande. La conception de l'établissement est signé par le cabinet allemand KSP Jürgen Engel Architekten.

La bibliothèque de Kaunas, Lituanie

La bibliothèque Äžuolyna fait la fierté de Kaunas depuis sa réouverture, en janvier 2024. Deux années de rénovation et de réinvention auront été nécessaires, supervisées par l'architecte Raimundas Labutis, quand Laima Čijunskaitė (cabinet Lunaarch Studio) s'est vue confier le design de l'intérieur du bâtiment.

L'établissement de lecture publique est l'un des plus important du pays, avec un million de références entre ses murs. Conçu en 1987, l'équipement a bénéficié d'une sérieuse rénovation, qui a veillé à conserver certains éléments typiques et à en apporter d'autres, plus adaptés au XXIe siècle.

Photographie : Bibliothèque Äžuolyna, Kaunas, Lituanie (©Norbert Tukaj)