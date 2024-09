Will McPhail Prix Comics de la Critique ACBD 2024

Une première œuvre impressionnante de maîtrise, dans le dessin comme dans le scénario. C’est une plongée dans l’âme d’un homme qui ressemble à tant d’urbains, perdus, dans le doute. Mais d’un homme qui le sait et cherche à changer.

Par petites touches, l’auteur crée une empathie totale entre le lecteur et le non-héros qu’il met en scène. Une relation qui se construit par la finesse du dessin, sa tendresse et la poésie de ses rares pages en couleur. L’intelligence de la construction se perçoit, mais ne se subit pas. Chez Will McPhail, il n’y a que de l’humanité.

Les quatre autres titres en compétition étaient :

Eerie & Creepy présentent Alex Toth, d’Alex Toth, traduction Doug Headline, publié par Delirium

Doctor Strange Fall Sunrise, de Tradd Moore, traduction Benjamin Viette, publié par Panini Comics

It’s lonely at the centre of the Earth, de Zoe Thorogood, traduction Maxime Le Dain, publié par Hi Comics

Victory Parade, de Leela Corman, traduction Jean-Paul Jennequin, publié par Çà et là

Le prix Comics ACBD de la Critique sera remis pendant le festival Quai des Bulles de Saint-Malo, le samedi 26 octobre à 14h, à la médiathèque La Grande Passerelle.

La remise sera suivie d’une rencontre sur le thème « La mutation du comic-book en France » en présence de Nicolas Beaujouan, éditeur de 404 Graphic, Alain David, éditeur chez Futuropolis et Frédérick Sigrist, animateur et chroniqueur sur France Inter.

Depuis 2019, l’Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée récompense une bande dessinée issue d’un pays de culture anglophone et adaptée en français par un éditeur francophone.