Lance ton balado : une émission à soi, à portée de main

Cette année encore, une équipe lauréate aura la chance de participer au Salon du livre de l'Outaouais du 20 au 23 février 2025, tous frais payés, en plus de vivre une expérience professionnelle de post-production et de faire des rencontres stimulantes et inspirantes.

Pour cette 3e édition, l’autrice et comédienne Frédérique Dufort nous fait l’honneur de reprendre son rôle de porte-parole du concours et invite les jeunes de tout le Canada à participer et à y mettre tout leur cœur. Elle animera la cérémonie de remise des prix au Salon, en février 2025.

Le concours est ouvert gratuitement à tous les élèves de la 7e à la 12e année (12/17 ans) qui résident au Canada (secondaire 1 à 5 et cégep 1 au Québec). Les élèves pourront former des équipes (3 personnes maximum) pour créer leur propre balado, en français, et soumettre leur création avant le 6 janvier 2025. Des équipes finalistes seront choisies dans les catégories « français langue maternelle » et « français langue seconde », mais une seule aura la chance de venir au SLO!

Thématique annuelle : Livres à la rescousse!

Le thème de l’édition 2025 du concours, Livres à la rescousse, a pour but de rappeler aux jeunes l’importance et l’impact que la lecture peut avoir sur les phénomènes et événements mondiaux que nous vivons dans le contexte mondial actuel. Et si les livres avaient le pouvoir de mettre fin à toutes ces péripéties dont nous sommes spectateurices et souvent acteurices? Les livres peuvent-ils amener à un éveil des consciences?

La plus totale liberté est laissée aux participants et participantes du concours en ce qui a trait au genre de leur balado : récit, entrevue, table ronde, documentaire, etc. L’originalité, la passion et la qualité du contenu seront récompensées.

« Nous sommes ravis d’embarquer dans cette 3e édition de Lance ton balado! qui stimule la créativité et l’écriture auprès des jeunes à travers tout le Canada. Nous avons bien hâte de découvrir comment ils et elles se serviront du pouvoir de leurs mots pour éveiller les consciences et envisager un monde meilleur », assure Mélanie Rivet, directrice du Salon du livre de l’Outaouais.

« Après avoir captivé le public lors des éditions précédentes, le projet Lance ton balado! revient cette année avec une 3e édition qui met à l'honneur le thème : 'Les livres à la rescousse!' C'est le moment de sortir vos micros et d'explorer de manière créative comment les livres peuvent nous inspirer et nous aider dans notre quotidien. Laissez libre cours à votre imagination et faites entendre votre voix ! », ajoute Charlotte Montel, conseillère de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France au Canada.

« Le concours Lance ton balado! est une opportunité en or pour les jeunes francophones et francophiles de faire entendre leur voix et de partager leur perspective sur le monde. N’oubliez pas que la créativité sera récompensée, alors laissez libre cours à votre imagination ! » - Emeline Leurent, directrice générale du Français pour l’avenir.

« On ne croyait pas qu’on allait gagner, on le faisait pour le fun! Fais-le, fais-le avec ton âme, fais-le avec ton ami, ton ou ta meilleur·e ami·e!» — Vincent Gagné et Samba Basse, lauréats de l’édition 2024 du concours Lance ton balado!

Que ceux et celles qui n’ont jamais produit de balado se rassurent! Une vidéo survolant les essentiels de la création d’un balado, produite par Marie-Hélène Frenette-Assad de La baladeuse, sera fournie sur demande pour les groupes scolaires et/ou les jeunes intéressés à participer au concours.

Les élèves doivent soumettre leur balado avant le 6 janvier 2025 pour participer. La décision du jury sera rendue publique lors de l’événement festif de dévoilement du panel d’honneur et de la programmation complète du Salon du livre de l’Outaouais, qui sera diffusé en direct en ligne au début du mois de février.

Pour plus de détails et accéder au formulaire d’inscription, visitez le site internet du Salon du livre de l’Outaouais.