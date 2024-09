Saint-Étienne, “à la rencontre des personnes pas à l'aise avec la lecture

« Ce qui importe le plus dans cette manifestation, c’est le lien que nous proposons aux habitants : le livre se rend disponible, accessible auprès du plus large public, à travers différents aspects artistiques », indique l’adjoint à la Culture. « Sss ni confortables avec la lecture, voilà ce pour quoi la Fête du livre existe, pour une 38e édition. »

Au cœur de la rentrée littéraire, la Fête du Livre de Saint-Étienne offre l’opportunité de rencontrer les autrices et auteurs qui marquent l’actualité. Et comme chaque année, la manifestation met en lumière les nouveaux talents, les premiers romans, ainsi que la richesse de la jeune création littéraire.

Mais l’engagement va dans les deux sens, avec les huit prix remis lors de la soirée d’inauguration : « C’est l’un des aspects militants de la Fête, car il nous revient, en tant que collectivité, d’accompagner les auteurs dans cette vie d’écriture, qui s’avère complexe. Nous étions les premiers à rémunérer les auteurs lors du salon. La dotation qui accompagne chaque prix s’inscrit dans la continuité de notre action », se félicite l’élu.

Marc Chassaubéné devant l'affiche réalisée par Eric Bourgier

De fait, ce sont quelque 13.500 € qui seront répartis entre les lauréats — qui recevront également un trophée réalisé par des designers locaux. Un point qui justifie plus encore le label ADAGP reçu en 2023, qui salue l’accueil des auteurs – et pas simplement en logistique ni rémunération. « La programmation est structurée avec les libraires partenaires — Saint-Étienne en compte 11 — pour réfléchir aux envies et aux possibilités », souligne Anna Jouchoux.

« Ce comité de programmation reste bien entendu à l’écoute des recommandations et attentes des éditeurs. Mais par la suite, nous avons à cœur d’impliquer les auteurs dans la programmation, pour mieux définir leurs interventions. »

Ce que Guenael Boutouillet, conseiller littéraire, appelle tout simplement « la relation collective. Être invité à quelque chose, tout en en faisant partie ». Et avec 200 auteurs conviés, « la force de Saint-Étienne est de donner une place à toutes et tous : peu de tables rondes, par exemple et des rencontres individuelles ». Notamment le format Polaroids, privilégiant les auteurs de la rentrée littéraire, avec 30 minutes de discussion.

On retrouvera une vingtaine d’autrices et auteurs de la rentrée, précise-t-il, avec un choix très varié d’ouvrages. « De même, pour le grand prix de littérature, nous portons l’accent sur des plumes émergentes, dans cette volonté d’ouverture. »

Si fête il y a bien, pas de thème imposé (ni de déguisement, sauf si cela vous fait plaisir). « Nous travaillons sur des fils conducteurs, qui réuniront des genres différents, des autrices et artistes qui développent des sujets, à leur manière », reprend Anna Jouchoux. Comprendre le monde, les notions écologiques, le féminisme, jusqu’à l’économie ou le cinéma : les Stéphanois le savent, la Fête est plurielle avant tout.

Anna Jouchoux

Et pour tous les âges : cette année, l’acceptation de soi et de l’autre, en littérature jeunesse, répondra à un questionnement légitime chez les plus jeunes. D’autant que pour satisfaire tous les goûts, une ouverture particulière au manga est proposée, après le large périmètre accordé à la bande dessinée depuis quelques années.

Ainsi, un pool de mangakas français et européens a été constitué, avec neuf intervenants, publiés chez Glénat, Pika et Ankama. Une vraie fierté – sans oublier la dimension fantastique qu’apporte Christophe Arleston, avec une carte blanche. « Il a demandé à différents auteurs de la maison Drakoo, fondée chez Bamboo, d’intervenir dans les domaines adulte et jeunesse. Et nous avons complété cela avec une exposition entièrement consacrée à ce label », poursuit Anna Jouchoux.

À ce titre, c’est de nouveau un auteur d’origine stéphanoise qui signe l’affiche : le dessinateur Éric Bourgier, qui avait le scénariste Fabrice David a publié la série Servitude, en six tomes, chez Soleil — une intégrale est prévue ce 6 novembre. « La ville compte des talents : nous en profitons », glisse la commissaire, férue justement de 9e Art.

Mais un salon a besoin de têtes d’affiche : Philippe Besson a déjà été annoncé comme parrain de la 38e édition, mais d’autres seront présentes. Marie Pavlenko, pour Les Mots en scène, qui clôturera la manifestation avec un spectacle musical ou encore Cécile Coulon, qui sera à retrouver dans la salle des mariages de la mairie… une présence poétique toute particulière !

Crédits photos : ActuaLitté CC BY SA 2.0