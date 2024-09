Un petit somme dans la bibliothèque

La berceuse n’est pas incluse, mais les élèves de l’Université de l’LILLIAD Learning center Innovation profiteront désormais de « capsules de sieste », installés sur le campus. Cité scientifique. Et en parallèle, deux fauteuils permettant de s’isoler du bruit sont disponibles à la bibliothèque universitaire de Droit-Gestion (campus Lille-Moulins).

Une solution pour « recharger les batteries », assure l’établissement, financé à travers le projet Libel’Ul, doté d’une enveloppe de 12,6 millions € et destiné à « mieux accompagner les étudiant·es de premier cycle dans leurs parcours, faciliter leur intégration, encourager leurs initiatives et les former aux défis des territoires ». En commençant donc par un petit dodo… mais les vrais enjeux sont précisés ici.

France 3 rappelle toutefois que Science Po Lille ainsi que la fac Santé et Sport disposent de ces mêmes modules depuis quelques années. Le déploiement va malgré tout dans le bon sens, estime Esther Dehoux, vice-présidente premier cycle porteuse du projet : « ce sont des étudiants qui travaillent à côté de la fac, dans des professions pénibles, souvent tard le soir. Et qui souffrent de mauvaises conditions de logement. […]Le projet sera réussi, s’il permet aux étudiants de mieux suivre en cours et de réussir leur année. »

Apparues le 30 août, les capsules n’attendent plus que leurs utilisateurs.

Avec une précision : on recommande 10 à 20 minutes entre 12 h et 15 h pour pleinement bénéficier des vertus d’une sieste. Il faudra prévoir des créneaux de réservations pour les quelque 80.000 étudiants que totalise la faculté…

