Mélissa Da Costa, marraine du Prix Unicef de littérature jeunesse

Chaque année, le Prix Unicef de littérature jeunesse sensibilise les enfants à leurs droits, à travers le pouvoir de la lecture. Alors que l’été 2024 s’inscrit parmi les plus chauds jamais observés en France, cette nouvelle édition, marrainé par Mélissa Da Costa, met en lumière le droit fondamental à un environnement sain et à la justice climatique.

« La crise climatique est avant tout une crise des droits de l’enfant », confie l’Unicef dans un communiqué. Avant de rappeler qu’en 2023, plus d’un milliard d’enfants, c’est-à-dire environ 50 % des enfants de la planète, étaient confrontés à des risques climatiques d’une gravité extrême.

« En tant que premiers concernés par l’avenir de la planète et étant plus vulnérables aux effets de cette crise, il est impératif que la voix des enfants soit entendue et prise en compte dans les décisions qui façonneront leur futur », soulignent-ils.

À ce titre, sensibiliser les enfants devient essentiel afin de les transformer en véritables acteurs du changement. C’est avec cette optique que l’édition 2025 du Prix de littérature jeunesse de l’Unicef invite ses jeunes lecteurs à s’approprier pleinement ce thème.

Une marraine impliquée

« La thématique de cette année m’inspire une certaine notion d’urgence. Il est terriblement injuste de se dire que les jeunes générations devront vivre avec les conséquences de choix qui n’étaient pas les leurs », commente Mélissa Da Costa. L’année dernière, l’autrice témoignait son soutien en publiant son roman La faiseuse d’étoiles (Le Livre de Poche, 2023), dont une partie des recettes a été reversée à l’organisation.

« La littérature véhicule beaucoup de normes collectives et je pense qu’elle a le pouvoir de participer à les changer ou à ancrer dans les mentalités de nouveaux paradigmes », poursuit-elle. C’est pourquoi la romancière, également mère deux garçons, s’investit cette année en tant que marraine de la nouvelle édition du Prix Unicef de littérature jeunesse.

« J’ai un petit garçon curieux, qui pose beaucoup de questions. La sélection de livres nous a permis d’aborder concrètement la thématique du changement climatique, en évoquant, par exemple, l’impact de l’activité humaine sur la nature. C’est un temps d’échange et de sensibilisation précieux et nécessaire », détaille l’autrice de Tout le bleu du ciel (Livre de Poche, 2020).

Cette sélection, la trentenaire a eu l’occasion de la découvrir puisqu’elle fait elle-même partie du jury, accompagnée de son enfant. Comme elle, enfants et professionnels de l’éducation et de la littérature ont choisi 16 ouvrages, répartis en catégories d’âge (3-5 ans/6-8 ans/9-12 ans/13-15 ans), pour représenter le thème de la justice climatique et du droit à un environnement sain en 2025.

Sélection catégorie 3-5 ans :

Petit Taupe : tombe la pluie - Orianne Lallemand, Claire Frossard, Auzou, 2021

Deux ours - Patricia Hegarty, Rotem Teplow, Kimane, 2020

Le premier rayon de soleil - Alain Millet, L'Étagère du bas, 2022

Natura - Yuval Zommer, Minedition, 2023

Sélection catégorie 6-8 ans :

Débordés - Mariajo Ilustrajo, Glénat, 2023

Le faiseur de nuages - Damien Deville, Yacouba Sawadogo, Magali Attiogbé, Gründ Jeunesse, 2023

SOS, forêt en détresse - Marie Colot, Annabelle Gormand, Kilowatt, 2021

La jeune institutrice et le grand serpent - Irene Vasco, Juan Palomino, Obriart, 2022

Sélection catégorie 9-12 ans :

Les aventures de moi-même, journal de ma manif - Charly Delwart, Ronan Badel, Flammarion jeunesse, 2024

Climat - Eoin Colfer, Andrew Donkin, Giovanni Rigano, Robinson, 2023

Tout jaune - Hélène Canac, Jungle, 2023

Permacité - Olivier Dain-Belmont, Fachri Maulana, Sarbacane, 2021

Sélection catégorie 13-15 ans :

Eddie et Noé - Tome 1 - Max de Radiguès, Hugo Piette, Sarbacane, 2023

Le temps des ogres - Michelle Montmoulineix, Hélium, 2023

La gardienne de la forêt - Nathalie Bernard, Thierry Magnier, 2023

Le jour où j’ai voulu sauver la forêt - Nora Dåsnes, Casterman, 2023

Crédits image : Mélissa Da Costa © Pascal Ito