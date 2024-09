La dynastie Coustou : une collection familiale sous le marteau

Le Fonds Coustou contient notamment une richesse précieuse de manuscrits, parmi lesquels se distinguent des documents officiels. On y trouve notamment des brevets de logement au Louvre et des certificats de réception à l’Académie, signés par des figures majeures de la peinture et de la sculpture comme Mignard, Coysevox, Largillière et Girardon.

Ces documents portent également les signatures des représentants de l’autorité royale, tels que le duc d’Antin ou le marquis de Marigny. Ces archives familiales constituent de véritables témoins de l'histoire des arts au XVIIIe siècle, illustrant l'importance de cette dynastie d'artistes.

La collection, composée de portraits expertisés par le Cabinet Turquin et de manuscrits examinés par Thierry Bodin, constitue une véritable découverte pour le marché de l’art et l’histoire, car aucune des œuvres présentées n’avait encore été reproduite ou mise en vente.

Étude Pichon & Noudel-Deniau.

Trésor familial et double découverte

Les Coustou, sculpteurs éminents sous les règnes de Louis XIV et Louis XV, ont été largement sollicités pour des commandes prestigieuses, notamment pour des résidences royales et des églises parisiennes. La collection, qui comprend 22 tableaux anciens, des manuscrits et des objets, retrace ainsi toute une partie de l’histoire de la sculpture française.

Ce trésor familial a été préservé par la famille Brochant de Villiers, propriétaire actuelle de cet ensemble unique. La découverte a eu lieu lors d’un partage familial, lorsque Maître Noudel-Deniau a d’abord identifié deux portraits de la famille Coustou. Par la suite, l’intervention d’un cohéritier a permis de révéler d’autres pièces.

Voici un aperçu des membres clés de cette lignée artistique :

François Coustou ( ?1625-1690)

Claudine Coysevox (1640-1720), sœur d’Antoine Coysevox

Nicolas Coustou (1658-1733)

Suzanne Agnès Houasse (1673-1719), fille du peintre René Antoine Houasse

Guillaume Coustou (1677-1746)

Charles-Pierre Coustou (1721-1797)

Catherine Madeleine Ursule Cochois (1735-1778)

Guillaume II Coustou (1716-1777)

Guillaume Nicolas Coustou (1758-1825)

Madeleine Julie Coustou (1765-1795)

Henri Auguste (1759-1816)

André Jean-Marie Brochant de Villiers (1772-1840), inspecteur général des mines, membre de l’Académie des sciences

Paulin Nicolas Coustou (1793-1847)

Guillaume Coustou (1787-1834)

Jules Robert Auguste (1789-1850)

Marie Cécile Coustou (1825-1906)

Gustave André Brochant de Villiers (1811-1864), marié en 1842

Étude Pichon & Noudel-Deniau

Ce fonds, resté caché pendant des siècles, est un témoignage exceptionnel de l’histoire artistique et familiale des Coustou, dévoilé pour la première fois au public.

Avoir trouvé les portraits de Nicolas et Guillaume Coustou était déjà une grande émotion. Mais avoir pu réunir six autres portraits de la famille Coustou, dont les tableaux du Baron Gérard et de François-André Vincent, totalement oubliés depuis les années 1950, est le bonheur et la fierté de tout commissaire-priseur. - Thierry Noudel-Deniau.

Étude Pichon & Noudel-Deniau

Des tableaux d'exception

Cette collection met en lumière un chapitre important de l'histoire de la peinture française des XVIIIe et XIXe siècles. Parmi les 17 portraits remarquables qui la composent, quatre se distinguent par leur remarquable continuité. Le Portrait de Nicolas Coustou, attribué à Jean-Baptiste Santerre et estimé entre 12.000 et 15.000 €, est probablement le plus jeune portrait connu de ce sculpteur.

Le Portrait de Guillaume II Coustou, fils de Nicolas, réalisé par Alexandre Roslin, est un portrait posthume, véritable hommage du peintre suédois au sculpteur. Son estimation s'élève entre 40.000 et 60.000 €.

Étude Pichon & Noudel-Deniau

Deux autres portraits, chacun estimé entre 80.000 et 120.000 €, témoignent de l’évolution de la peinture à la fin du XVIIIe siècle vers une approche plus intimiste, marquée par un intérêt croissant pour la représentation familiale et celle des enfants.

Le Portrait de l'orfèvre Henri Auguste et de sa famille, peint par le Baron Gérard, montre la jeune épouse née Coustou, tandis que le Portrait de Jules-Robert Auguste, réalisé par François-André Vincent, représente le futur sculpteur et peintre à l'âge de six ans. Jules-Robert Auguste, ami de Delacroix et Géricault, figure également à droite dans le tableau du Baron Gérard.

Étude Pichon & Noudel-Deniau

La collection Brochant de Villiers

Cette vente inclut par ailleurs la collection Brochant de Villiers, dans laquelle figure un manuscrit intitulé Précis historique sur l’Art de la Verrerie, issu de la bibliothèque du géologue et inspecteur général des mines, André Brochant de Villiers (1772-1840). Beau-père de Marie-Cécile Coustou, Brochant de Villiers fut également directeur de la Manufacture de Saint-Gobain.

En tant que géologue, il possédait un microscope fabriqué par Charles Lincoln (1744-1807), qu'il utilisait pour ses recherches scientifiques, et cet instrument est également proposé lors de la vente.

Parmi les pièces phares de cette collection figurent deux importants tableaux peints par le comte Andrzej Jerzy Filip Mniszech (1823-1905), provenant de la même famille. Il s'agit d'un grand triptyque, avec en son centre un portrait d’orfèvre et une nature morte représentant une potiche chinoise, qui seront également présentés aux enchères.

Crédits photo : Étude Pichon & Noudel-Deniau