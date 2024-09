Isabelle Le Bourgeois lauréate du Prix de la Liberté intérieure 2024

Le mercredi 11 septembre à la librairie la Procure à Paris, la gagnante s’est vue remettre le Prix littéraire de la liberté intérieure par Thierry Hubert, Producteur de l’émission Le Jour du Seigneur diffusée chaque dimanche sur France 2.

Ce dernier évoque « un récit de vies, au pluriel, qu'Isabelle le Bourgois tisse par ses rencontres en prison, en hôpital psychiatrique ou à son cabinet. Distinguer l'irréparable de l'irréparé, pour ouvrir un chemin de liberté. Tel est la subtile et fondamentale différence que nous offre ce livre, transformant une vie subie en un chemin de reconstruction, de réconciliation et de révélation de soi. »

Nous avons tous, en tant qu'hommes et femmes, été confrontés à l'irruption de l'irréparable dans nos vies : la mort, un accident, une humiliation, un échec... autant de situations qui expriment le caractère définitif, non réparable. Cependant, face à ces souffrances durables, comment différencier l'irréparable de "l'irréparé", qui, lui, pourrait ne pas être irréversible ? L'irréparé désigne ce qui n'a pas encore été réparé et, en ce sens, ouvre la possibilité qu'il puisse l'être, laissant entrevoir un champ de possibles. C'est cette réflexion qu'Isabelle Le Bourgeois explore, allant jusqu'à s'interroger sur l'existence d'une part d'irréparé au sein même de Dieu, tel qu'il est présenté dans le récit biblique.

Isabelle Le Bourgeois, autrefois femme d'affaires, est devenue religieuse, psychanalyste et aumônier de prison. Pendant 14 ans, elle a accompagné des détenus à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et a formé des aumôniers de prison, avant de rejoindre le Contrôle général des lieux de privation de liberté.

Jugés par des détenus

Créé par Le Jour du Seigneur en 2018, le Prix littéraire de la liberté intérieure récompense un écrit original que ce soit un essai grand public, un témoignage, un roman, du théâtre ou encore une biographie autour de valeurs spirituelles, de dialogue et de tolérance. Il est soutenu depuis 2023 par l'écrivain Alexandre Jardin

Cette édition a été marquée par un jury à la composition inédite : des hommes et de femmes détenus dans des centres pénitentiaires partout en France accompagnés par des bénévoles et des aumôniers de prison. 42 personnes détenues (5 femmes et 37 hommes), issues de 15 établissements pénitentiaires disséminés à travers la France, qui ont choisi le lauréat parmi sept ouvrages en lice, retenus par le Comité de sélection du Prix littéraire de la Liberté Intérieure.

« Qui de mieux en effet pour explorer la thématique de la liberté intérieure que des personnes elles-mêmes soumises à la privation de liberté pour des durées variables ? », interroge Thierry Hubert.

Le jury a été présidé par Anne Le Maître, gagnante de l'édition précédente avec son livre Un si grand désir de silence (Éditions du Cerf).

Les établissements pénitenciers partenaires de l’édition de 2024 ont été :

En Nouvelle-Aquitaine

La Maison d’Arrêt d’Angoulême (16)

La Maison d’Arrêt de Saintes (17)

La Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré (17)

Le Centre de Détention de Mauzac (24)

En Hauts-de-France

La Maison d’Arrêt de Lille-Sequedin (59)

Le Centre de détention de Bapaume (62)

Le Centre Pénitentiaire de Liancourt (60)

Le Centre Pénitentiaire de Longuenesse (62)

La Maison d’Arrêt de Béthune (62)

En Rhône-Alpes-Auvergne

Le Centre Pénitentiaire de Moulins-Yzeure (03)

Le Centre Pénitentiaire de Valence (26)

Le Centre Pénitentiaire de Riom (63)

La Maison d’Arrêt de Lyon-Corbas (69)

En Occitanie

Le Centre Pénitentiaire de Perpignan (66)

En Ile-de-France

Le Centre Pénitentiaire Sud-Francilien (77)

Les Lauréats précédents du Prix littéraire de la Liberté Intérieure :

En 2023, Anne Le Maitre pour Un si grand désir de silence (Éditions du Cerf)

En 2022, Patrick Goujon pour Prière de ne pas abuser (Seuil)

En 2021, Charles Wright pour Le chemin des estives (Flammarion)

En 2020, Jacqueline Kelen pour Histoire de celui qui dépensa tout et ne perdit rien (Éditions du Cerf)

En 2019, Adrien Candiard pour À Philémon (Éditions du Cerf)

En 2018, Sandro Veronesi pour Selon Saint-Marc (Grasset)

