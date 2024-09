Les Rencontres internationales de la BD à l'heure francophone

Programme des Rencontres Internationales de la BD 2024

Mardi 22 octobre

La Bande dessinée de langue française dans le monde

9h30-10h30

Conférence introductive : L'état actuel de la BD francophone dans le monde. Exportation, diffusion : Études de cas sur la manière dont les BD françaises sont exportées dans les pays francophones. Stratégies de diffusion des BD dans différents marchés.

11h-12h30

Table Ronde : Processus et défis de la traduction des BD francophones dans diverses langues. Discussions avec des auteurs traduits et des éditeurs, français et étrangers.

Avec Alice Amico (AM book), SNE BD (Benoit Pollet).

Les bandes dessinées de l’espace francophone

14h-14h30

Rencontre : Les véritables frontières de la BD franco-belge aujourd’hui

Avec Isabelle Debekker, directrice du Musée de la Bande dessinée de Bruxelles - Centre belge, et Cyril Elophe, auteur.

14h45-15h15

Rencontre : Vive le Québec livre

Analyse de la situation actuelle de la bande dessinée au Québec, de sa diffusion dans les marchés francophones et de sa cohabitation avec la prédominante production américaine en langue anglaise.

Avec Thomas Louis Côté, Directeur de Québec BD, Richard Vallerand (auteur) et Gautier Langevin (éditeur Front Froid / Nouvelle Adresse) et Richard Vallerand (auteur jeunesse).

15h30-16h

La BD Suisse Françophone : une petite note qui résonne de plus en plus dans le paysage artistique francophone !

Avec Léonore Porcher, directrice du festival BDfil de Lausanne.

16h15-16h45

Francophonie/ anglophonie : l’exemple du Cameroun

Avec Marvin Suyru Njoka, Zebra Comics, Yannick Deubou Sikoue, Waanda Stoudio, Amandine Stéphanie Atangana, Kuza.

17h-17h30

Rencontre : Les Politiques de soutien et de diffusion de la culture et de langue française dans le monde via la bande dessinée.

Ce module mettra en lumière le rôle crucial des Instituts Français (IF) et des Alliances Françaises dans la promotion et la diffusion. Ces institutions, en tant qu'ambassadrices de la langue et de la culture françaises à l'étranger, jouent un rôle central dans l'innovation éducative et l'adaptation des ressources pédagogiques aux besoins spécifiques des apprenants de FLE.

Avec Didier Dutour (directeur du pôle Livre IF France), Géraldine Prévot, Cheffe de projet Édition & traduction, Pôle Livre et édition, Direction de la création artistique et des industries culturelles de l’Institut Français.

Mercredi 23 octobre

Promotion de la bande dessinée francophone dans le monde à travers des festivals, rencontres, et autres initiatives culturelles.

9h30-10h30

Table-ronde : Les festivals

Avec Marie Fabbri en charge du Marché des droits pour le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, Constantin Adadja, responsable festival Vootoon (Benin), Salim Brahimi, festival International de la BD d’Alger (FIBDA).

10h30-11h

Communication L’Unesco et les villes créatives :

Initiatives et soutien à la promotion de la culture francophone via la BD. Comment les villes du réseau UNESCO Creative Cities contribuent à la diffusion de la BD.

Avec Gérard Desaphy, conseiller municipal d’Angoulême à la ville créative (Unesco) et vice-président de Grand Angoulême délégué à la culture.

11h30-12h30

Rencontre Association Internationale des Librairies Francophones. Impact des Librairies Francophones : étude de la distribution et de la promotion de la BD à travers ces librairies.

Avec Anne-Lise Schmitt, Déléguée générale de l’Association des librairies francophones.



Être publiés en français, enjeux culturels et économiques

14h-15h30

Table ronde : Éditer en français

Avec les éditions Ça et là, éditeur en langue française de romans graphiques du monde entier et les auteurs Antonio Altariba, Marcello Quintanilha.



Croisements Culturels

16h-16h30

Présentation : Les résidences croisées.

Avec Pili Munoz, directrice de la Maison des auteurs Angoulême et les auteurs Charlotte Gosselin et Paul Bordeleau.

16h30-17h30

Table ronde : Travailler et publier en France témoignages d'auteurs.

Avec Yoon Sun Park, Terkel Risbjerg, Marguerite Abouet.

L'inscription se réalise à cette adresse.

Photographie : Cité de la BD d'Angoulême (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)