Fiston Mwanza Mujila en lice pour un National Book Award

La littérature francophone est représentée dans la première sélection des National Book Awards, section « Littérature traduite », publiée le 10 septembre dernier. Elle compte dix ouvrages traduits en anglais, qui seront départagés une première fois le 1er octobre, pour une nouvelle liste divisée de moitié, avant un verdict rendu le 20 novembre.

La première sélection des National Book Awards, « Littérature traduite »

Nasser Abu Srour, The Tale of a Wall: Reflections on the Meaning of Hope and Freedom, traduit de l’arabe par Luke Leafgren, Other Press

Bothayna Al-Essa, The Book Censor’s Library, traduit de l’arabe par Ranya Abdelrahman et Sawad Hussain, Restless Books

Linnea Axelsson, Ædnan, traduit du suédois par Saskia Vogel, Knopf / Penguin Random House

Solvej Balle, On the Calculation of Volume (Book I), traduit du danois par Barbara J. Haveland, New Directions Publishing

Layla Martínez, Woodworm, traduit de l’espagnol par Sophie Hughes et Annie McDermott, Two Lines Press

Fiston Mwanza Mujila, The Villain’s Dance, traduit du français par Roland Glasser, Deep Vellum / Deep Vellum Publishing. Publié en France par les éditions Métailié en 2020 sous le titre La Danse du Vilain.

Fernanda Trías, Pink Slime, traduit de l’espagnol par Heather Cleary, Scribner / Simon & Schuster

Fernando Vallejo, The Abyss, traduit de l’espagnol par Yvette Siegert, New Directions Publishing

À LIRE - Ian McEwan remporte le Prix Jean Monnet 2024

Yáng Shuāng-zǐ, Taiwan Travelogue, traduit du chinois (mandarin) par Lin King, Graywolf Press

Samar Yazbek, Where the Wind Calls Home, traduit de l’arabe par Leri Price, World Editions

Sanza, exaspéré par la vie familiale, quitte ses parents et rejoint le parvis de la Poste, où vivent d'autres gamins de la rue. Commence la dolce vita, larcins petits et grands, ciné avec Ngungi l'enfant-sorcier et voyages en avion vers l'infra-monde... Mais les bagarres et les séances de colle finissent par le mettre vraiment sur la paille et l'obligent à céder au mystérieux Monsieur Guillaume et à sa police secrète. Lubumbashi est en plein chaos, on conspire dans tous les coins, on prend des trains pour nulle part, on se précipite dans l'Angola en guerre pour aller traquer le diamant sous la protection de la Madone des mines de Cafunfu, un écrivain autrichien se balade avec une valise pleine de phrases, le Congo devient Zaïre et le jeune Molakisi archevêque. Mais quoi qu'il arrive, au sommet de la nuit, tout ce beau monde se précipite au Mambo de la fête et se lance à corps perdu dans la Danse du Vilain. - Le résumé de l’éditeur pour La Danse du Vilain

La littérature francophone est régulièrement présente dans les listes des National Book Awards. En 2023, David Diop et Mohamed Mbougar Sarr y figuraient. Les finalistes de chaque domaine couvert par une liste des NBA reçoivent chacun 1000 $, et les lauréats 10.000 $ (partagés entre l’auteur et le traducteur dans le cas de la littérature traduite), ainsi qu'une sculpture en bronze.