Neil Gaiman accusé : Amazon suspend Good Omens

Diffusée depuis 2019 sur Prime Video, Good Omens, ou De bons présages, fait partie des productions tirées des livres de Neil Gaiman. Ou, plus exactement, dans ce cas, de Gaiman et de Terry Pratchett. L’ouvrage collaboratif, paru en 1990, a été traduit en français par Patrick Marcel et est disponible chez J’ai lu.

La première saison de la série reprenait l’intrigue du roman original, sur un scénario cosigné par Gaiman lui-même, quand la réalisation était confiée à Douglas Mackinnon. Après le succès des épisodes diffusés, une suite a été commandée en 2021, cette fois totalement inédite par rapport au livre original.

Fin 2023, une troisième et ultime livraison d’épisodes était confirmée, dont le tournage se déroulait ces derniers mois en Écosse. Toutefois, la production a été suspendue par Amazon, a appris Deadline, une décision vraisemblablement liée aux accusations portées contre Neil Gaiman. Un porte-parole a toutefois refusé de commenter, selon la publication spécialisée.

Cascade de conséquences

À partir du mois de juillet dernier, le média britannique Tortoise a diffusé les témoignages de plusieurs victimes présumées de l'écrivain Neil Gaiman. Superstar de la fantasy, auteur lu et apprécié dans le monde entier, ce dernier s'est aussi illustré dans le domaine des comics, avec un certain succès. Certaines de ses œuvres ont été adaptées au cinéma (Stardust, le mystère de l'étoile, 2007, Coraline, 2009) ou en série (American Gods ou Sandman).

Deux premiers récits émergent au début du mois de juillet dernier, dans les colonnes du média Tortoise. Scarlett et K., les deux personnes interrogées, évoquent des faits qui se seraient déroulés, respectivement, en 2022 et en 2003, et impliquant des actes sexuels non désirés. La première a porté plainte contre Neil Gaiman en 2022, en Nouvelle-Zélande, une procédure toujours en cours selon la police.

Un mois plus tard, deux nouvelles victimes présumées se révélaient auprès du même média. L'une d'entre elles, Caroline Wallner, a dénoncé des pressions financières qui auraient été utilisées par l'écrivain afin d'obtenir des faveurs sexuelles. Hébergée dans une propriété de Gaiman, Wallner se serait retrouvée sommée de se plier à ses demandes.

Fin août, une cinquième femme a témoigné, relatant des faits qui se seraient produits en 2013, au cours d'une tournée de promotion. Cette fois encore, l'auteur se serait livré à des gestes apparentés à une agression sexuelle.

Disney, qui produit une adaptation du livre L'Étrange Vie de Nobody Owens (trad. Valérie Le Plouhinec, Albin Michel Jeunesse), a suspendu le projet début septembre, sans citer explicitement les accusations contre l’auteur.

Quelques jours plus tôt, Netflix annonçait la fin de la série Dead Boy Detectives, après une saison seulement, sans évoquer non plus les accusations portées contre Neil Gaiman. La plateforme avait aussi adapté Sandman, et une seconde saison est attendue de longue date.